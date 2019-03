Beyoncé, la primera en apoyar el nuevo lanzamiento de su hermana Solange

A estas alturas no sabríamos si referirnos a Solange Knowles como cantante o como artista visual porque es tan fácil verla sobre un escenario haciendo alarde de su voz, como en las salas de un museo exhibiendo alguno de sus proyectos. De hecho, sigue compaginado ambos imaginarios creativos que están muy presentes en sus trabajos.

Lo que no cambia es la vinculación con su hermana Beyoncé que es la primera en apoyar sus proyectos. Ha compartido la portada de su nuevo álbum, When I get home que, según su discográfica, “es una exploración del propio origen, planteando la pregunta de cuánto de nosotros mismos traemos al mundo frente a lo que dejamos atrás en nuestra evolución”.

Un álbum que se esperaba para el pasado otoño pero que se fue retrasando hasta presentarlo por sorpresa este 1 de marzo. Y sí, sigue siendo esa artista que combina de manera magnética el jazz y core con electrónica, hip hop, drum and bass y nota de góspel. Como su hermana, tiene muy presentes a sus ancestros y sus referentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 28 Feb, 2019 a las 9:01 PST

Y no llega sola sino con una larga ristra de colaboradores que incluyen a Tyler, The Creator, Panda Bear o The-Dream. También los hay del barrio Third Ward de Houston al que ha regresado para contar con Debbie Allen, Phylicia Rashad o el poeta Pat Parker y Scarface.

Ella misma lo ha escrito, interpretado y producido y lleva su sello personal lleno de arte en el sentido más amplio de la palabra como pudimos apreciar en los primeros avances que nos fue ofreciendo con fragmentos audiovisuales que también ha compartido su hermana.

No, no es una artista tan mainstream como Beyoncé, pero no necesita el apellido para erigirse como una artista en mayúsculas que el año pasado fue nombrada artista del año en la Harvard Foundation.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beyoncé (@beyonce) el 28 Feb, 2019 a las 9:02 PST

Tiene 32 años, es madre soltera y tiene un concepto creativo muy personal que juega con la experimentación y un universo propio que podremos descubrir en directo en nuestro país en la próxima edición del Primavera Sound.