¡Concurso y viajazo para ver a Twenty One Pilots!

¿Te gustan Twenty One Pilots? ¿Te gustaría viajar a Bilbao para verlos en concierto y conocerlos en persona? Pues es ahora o nunca. LOS40 ponemos en marcha un concurso con viajazo para asistir a su directo el viernes 15 de marzo y conocer de cerca a Tyler Joseph y Josh Dun, los miembros de Twenty One Pilots.

¿Cómo participar? Envía una foto a concursos@los40.com disfrazado con la estética del grupo y demostrando que eres un/a auténtico/a fan. Puedes participar desde el 4 de marzo a las 11 hasta el 8 de marzo a las 18h. A partir de la siguiente semana daremos a conocer el ganador/a de este concurso. Cúrratelo mucho porque los más originales serán los seleccionados. ¿Necesitas inspiración?

¿Qué incluye el premio? Un regalazo, para qué nos vamos a engañar. El premio incluye viaje a Bilbao de ida y vuelta con una noche de alojamiento en hotel, entrada al concierto de Twenty One Pilots y Meet&Greet con el grupo para el ganador y su acompañante.

¿Cómo saber si has ganado? Los ganadores serán contactados por correo electrónico y deberán contestar en 12 horas facilitando, en su caso, la información adicional que le sea solicitada para proceder a la gestión y/o entrega del premio.

Autores de himnos como Stressed Out, Ride o Heathens, los estadounidenses Twenty One Pilots se han convertido en artistas de referencia para toda una generación. Su particular sonido, fabricado a base de mezclar todos los estilos posibles, conjuga un enérgico indie rock con hip hop o bases más electrónicas. El resultado es un subidón de canciones que, por cierto, trasladan a sus incendiarios directos.

Este mes de marzo, Twenty One Pilots están presentando su nuevo disco, TRENCH, en directo en nuestro país. No te los pierdas.

Para más información, lee con atención las bases legales de esta promoción.