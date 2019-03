Delaporte incendia la But durante la presentación de ‘Como anoche’

Describe fiestón con una imagen: Sandra y Sergio, dúo de Delaporte, sobre el escenario. Así de fácil. No importa las expectativas que tengas puestas sobre su directo. Basta una canción para que sepas que van a superar todo lo que te habías imaginado.

El grupo ítalo-español cerró febrero en la sala But, un mes muy especial en el que han lanzado su primer disco ‘Como Anoche’, que ayer presentaban rodeados del amor de su público y amigos sobre el escenario de la mítica sala de Madrid. Y es que si el éxito de un concierto tuviese que dividirse en partes, un 50% sería la música y la otra mitad la capacidad de conectar con la asistencia para generar una entrega total al momento que se están viviendo.

Eso es lo que nos encontramos cuando vemos a Delaporte: calidad y entretenimiento. Dos características que hoy en día parecen enfrentar a la opinión pública y a los propios y propias artistas del sector, como si no quisiésemos darnos cuenta de que el arte siempre será una mezcla entre el contenido del mensaje y la capacidad del creador o creadora de transmitirlo.

Lo ha explicado la propia Sandra en numerosas ocasiones: Delaporte es un proyecto completo, cuidado desde los aspectos más técnicos de su sonido hasta la imagen estética que se quiere dar. A la vez, es mágico comprobar que, a pesar de que en sus directos parece estar todo pensado (hasta la elección de los outfits a juego), al mismo tiempo, cada estímulo se percibe como si el origen fuese el ímpetu genuino de la espontaneidad y la improvisación.

Sus conciertos son eventos donde todo el mundo está invitado, descartan todo carácter restrictivo. Rompen las barreras autoimpuestas de los géneros, los formatos o el dirigirse a un sector concreto de público. La honestidad con la que demuestran que tienen claro lo que son y lo que hacen no impide que, una vez tengan cerrado el proyecto, lo dejen campar a sus anchas para que llegue libre a donde le de la gana.

El dúo compartió escenario con Joni Antequera (Amatria), Alice Wonder, Willdecaf, El Trinidad, Oddliquor o Carlos Mankuzo, entre otros. En el público también pudimos ver a Rozalén o a Putochinomaricon.

Interpelando continuamente a sus espectadores y espectadoras, interpretaron sus mayores éxitos del momento: Ni un beso (el hit más aclamado de su nuevo disco) y Un jardín (canción con la que "empezó todo"). Además, hicieron un repaso por todas las canciones de Como anoche enlazándolas con composiciones electrónicas que convertían el concierto en toda una sesión de dj. No se dejaron tampoco temas tan conocidos y queridos por sus fans como Cariñito.

Como anoche (2019)

Como anoche es el primer disco del grupo de electrónica asentado en Madrid y formado por Sandra Delaporte y Sergio Salvi. Este trabajo es el siguiente paso obligado después de introducirse en el panorama con sus dos Eps One (2017) y Uno (2018) y temas como Un Jardín (2018), que fue elegido como sintonía del programa Fama! A Bailar.

El dúo se ha responsabilizado tanto de la composición como de la producción de todas las canciones que integran el álbum, lo que les convierte en dueños absolutos de su sonido. Su estilo, pese a dejar notar influencias de figuras tan destacadas como las de Bomba Stereo o James Blake (no hay que olvidar que la elección de las referencias no deja de definir también los trabajos de los y las artistas), es particular en cuanto a la ausencia de prejuicios y a la jovialidad que caracterizan su propuesta.

Como anoche es un proyecto conceptual donde cada track narra las distintas fases por las que pasa una relación amorosa: desde la ilusión de los primeros meses hasta la llegada de un final que de pronto se torna inminente. La perspectiva desde la que se cuenta esta historia no está idealizada ni estereotipada, tampoco vista desde una profundidad forzada. De manera simple y sincera cuenta una realidad con la que nos encontramos día a día.

Y si las letras están compuestas desde la cotidianeidad sin artificios, las bases y composiciones melódicas que les acompañan denotan un trabajo concienzudo. Un disco imprescindible para conocer, no solo lo que está pasando en la música, sino lo que está pasando en nuestra vida.