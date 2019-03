LOS40 te invitamos al concierto de Billie Eilish y a conocerla en persona

Si existe alguien que esté dando qué hablar es Billie Eilish. No solo por ser una de las artistas de prestigio más jóvenes del momento. Tampoco es únicamente porque su música y su estilo sean tan novedosos como atractivos. Uno de los aspectos más destacados de su figura es su actitud, su presencia y su porpia apariencia inconfundibles.

¿A qué rasgos nos referimos? Por un lado, a su característica 'Poker Face'. Basta echar un vistazo a las fotos de su Instagram para ver que Billie no es precisamente amiga de las sonrisas. En todas sus publicaciones la encontramos enfrentándose a la cámara con una expresión entre burlona y divertida (sin que falte ese toque despectivo). Aquí te mostramos un ejemplo:

Ver esta publicación en Instagram loyalty is a myth Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@wherearetheavocados) el 21 de Ene de 2018 a las 1:30 PST

Por otra parte, sus seguidores y seguidoras ya estarán familiarizados con su particular forma de vestir. Colores fosforitos, camisetas y pantalones anchos, deportivas, cadenas... son algunas de las prendas y complementos favoritos de la cantante. Con su estilo underground y urbano Eilish no solo busca crear su propia imagen como artista, sino que además rompe los estereotipos sexistas que buscan imponer diferentes formas de vestir para hombres y mujeres.

Tal y como ella expresaba en una entrevista: “Si yo fuera un chico y utilizara la misma ropa holgada nadie diría nada. Allá fuera hay gente diciendo: Vístete como chica por una vez, usa ropa ceñida y te verás mejor, te ira mucho mejor en tu carrera. Y la verdad es que no, no me iría mejor”.

Ver esta publicación en Instagram detroit im inside you🔫 Una publicación compartida por BILLIE EILISH (@wherearetheavocados) el 28 de Jul de 2018 a las 1:44 PDT

