Cardi B & Bruno Mars - Please Me [2019]

Si hay algo que nos encante es la unión de fuerzas entre dos artistas musicales. Y , más aún, si su alianza tiene como resultado un tema tan potente y provocativo como el que se han marcado Cardi B y Bruno Mars en Please Me, su nueva colaboración.

Pero no es solo la letra de la canción la que logrará que aumente de 0 a 100 tu temperatura corporal ("Please me, baby/ Turn around and just tease me, baby") sino que además han acompañado el lanzamiento del tema con el estreno del videoclip del mismo, donde se demuestra el dicho "Dios los cría y ellos se juntan". Bruno y Cardi están hechos el uno para el otro (musicalmente hablando).

En las imágenes podemos ver como la pareja se rodean de su ficticio grupo de amigos (cargados de testosterona ellos y de estrógenos ellas) para ponerle coreografía al flirteo. ¿Qué mejor manera de desfogarnos cuando nos invade la sensación de arder en llamas al ver a una persona que nos gusta que bailando?

Y es que si algo tienen en común tanto uno como la otra (aparte de una voz prodigiosa) es el flow y el erotismo que solo alcanzan las personas que están seguras de sí mismas. Eso es lo que nos encontramos en Please Me: el roce lo que hace es prender la llama, no el cariño.