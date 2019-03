Mario Vaquerizo: “Yo me ofrezco a cantar en la boda de Malú y Albert Rivera”

España entera quedó conmocionada con la noticia de que Malú y Albert Rivera eran pareja, más que nada, por lo inesperado. Pero ahora que poco a poco lo hemos ido asimilando, es momento de compartir opiniones y eso es lo que han hecho Mario Vaquerizo y Alaska en su sección Trivia de lo trivial en YU.

“A favor de dos estrellas, una en la canción como Malú, que está buenísima, y otro en la política, que es super sexy, así que, a favor, a favor, a favor…no puedo estar más a favor de esa pareja”, aseguraba Mario.

“Igual en un futuro, no sé si inmediato o no, podemos tener a Malú de primera dama…(aplausos)”, apuntillaba Alaska. “A mí lo que me gusta es que la gente se quiera, se han juntado dos personas, se han enamorado… ¿qué problema hay?”, añadía su marido.

Según Dani Mateo no es descabellado pensar en Malú como primera dama teniendo en cuenta que tenemos a una reina que presentaba informativos. “Son dos chicas con carrera, con su propia carrera, que en un momento dado, por matrimonio o lo que sea, adquieren un estatus diferente”, explica Alaska.

Parece que ambos están encantados con esta relación. “Malú procede porque es una estrella en condiciones, es una artista a la que agradeces cuando va a promocionar sus discos o viene aquí a la radio porque no es de estas pesadas de ‘ay, mi último disco, bien…’. Malú habla, es total, es una tía que sabe pisar un escenario. Albert Rivera para mí…como los políticos son como los rock star…para mí también es una estrella, con lo cual, ¡viva el amor!”, enfatiza Mario casi como si fuera su director de campaña.

Y no se queda en dar su apoyo a la pareja sino que va más allá. “Si se casan, yo me ofrezco, como Nancys Rubias, a actuar en la boda”. Y si has puesto cara rara al escuchar esto porque no te pega una actuación de este tipo en su boda, Mario lo tiene claro, “tampoco sería tan descabellado porque tanto Albert Rivera como Malú son personas que no son prejuiciosas”. “Aunque yo creo que va a haber más flamenco”, puntualizaba Alaska.

Y ya puestos a hablar de artistas y políticos, en el programa se han puesto a emparejas a Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y Pablo Casado. Flipa un poco con sus opciones dándole al play.