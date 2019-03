David Otero se estrena con un libro que ya han leído sus padres

«Las horas volaron, las visitas pasaron incansables renovando nuestra energía con cada abrazo, felicitación y beso. Hasta que anocheció; entonces experimenté mi primer momento íntimo con mi hija. Marina cayó rendida y Luna y yo nos quedamos mirándonos fijamente durante horas. Una de las tantas veces que miré el reloj me di cuenta de que eran las tres de la mañana. Me pasé cuatro o cinco horas seguidas hablándole, besándola y sintiéndola como pocas veces he sentido a alguien en mi vida.»