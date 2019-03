22 de 23 #22. Me llevó un tiempo aprender que todos tienen una versión diferente de lo que es su mejor vida. El hecho de que la versión de alguien de su mejor vida sea salir y emborracharse en un club, no significa que deba sentirme mal por tener 21 años y sentir que eso no es para mí. Algunas personas pueden estar en las redes sociales todo el tiempo y ser perfectamente felices, yo, cada vez que voy por el agujero de los conejos de las redes sociales me toma 3 días recuperarme emocionalmente. No es para mí. Todos tienen sus diferentes versiones de una noche increíble, todos tienen sus diferentes versiones de una vida increíble. Te hace sentir bien hacer las paces con los tuyos.