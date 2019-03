6 de 19 La lucha de Billie Eilish por romper estereotipos está intrínsecamente ligada a su música. Y es que la joven artista está lejos de querer presentarse a sí misma como una cantante al uso. Su forma de vestir rompe con los estereotipos sexistas de qué prendas debe ponerse una chica. En sus canciones habla de una generación de jóvenes que no están dispuestas a asumir cosas tan arcaicas como que la decisión de una mujer de ponerse una determinada ropa justifique los pensamientos negativos que la sociedad pueda tener sobre ella ("Told a tight dress is what makes you a whore")