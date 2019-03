Tom Walker la lía regalando 1.500 euros a todo el que tiene un nombre

What a time to be alive así es como se titula el nuevo álbum del compositor y cantante escocés Tom Walker. Y la verdad, es que no hay mejor momento para estar aquí, poder escuchar su música y ganar un buen dinero gracias a Anda Ya.

¿Y por qué no hay mejor momento para estar vivo? Pues muy sencillo… Porque junto al nuevo álbum de Tom Walker y a Dani Moreno "El Gallo" y Cristina Boscá regalamos 1.500 euros diarios entre nuestros oyentes.

A las 09:00 cada día. El equipo del programa elegirá al azar la letra inicial del nombre que optará a llevarse el premio. El primer oyente mayor de edad que llame al 902 39 40 40 y entre en antena será el ganador una vez comprobados sus datos personales.

¿Es fácil verdad? Pues ya sabes, debes estar atento para escuchar bien ese nombre que diremos por antena. Y si no quieres esperar a que se de la letra inicial del futuro ganador, puedes consultar nuestras redes sociales para enterarte antes que nadie. ¡Todos los sorteos se emiten en directo! Aquí tienes uno de ellos, no olvides poner el sonido.

Ahora ya sabes qué tienes que hacer para ser el próximo en gritar su nombre y llevarte esos billetes. Aún así, por si tienes alguna duda, tienes las bases y toda la mecánica en nuestra página para que la puedas consultar en cualquier momento.

Y mientras llega el gran momento, el autor de la canción Leave a ligth on, que trata con una sensibilidad el tema de las adicciones que en este caso sufría un buen amigo, está en plena gira tras un éxito innegable de sus trabajos.

Seguro que conoces esta canción que le ha otorgado el premio Brit a Artista Revelación y LOS40 Music Award en la misma categoría:

