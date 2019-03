Tini le pone el toque latino a Wild de Jonas Blue

Have you ever been with somebody that makes your feel wild

You couldn't beat this ? All if you try

When the darkest of nigths our bodies collide

That love that's so hard to find

No lo puedo negar,

en mis sueños estás.

Este juego me vuelve a atrapar

y me gusta, no quiero escapar.

Dime cuál es tu plan.

¿Dónde quieres llegar?

Tu fuego me vuelve a quemar

Y yo

I wanna get wild with you

Loca contigo hoy

I wanna get, wanna get, wanna get wild with you

Loca contigo hoy

It's true, I wanna get wild with you

Na na na na na na na

Loca contigo hoy

Na na na na na na na

I wanna get wild with you

The fire's inside us, it's out of control

Which way to go? Will never know

But you take me to places never been before

I can't take it no more, I'm yours

No lo puedo negar, en mis sueños estás

Este juego me vuelve a atrapar

Y me gusta, no quiero escapar

Dime cuál es tu plan

¿Dónde quieres llegar?

Tu fuego me vuelve a quemar

Y yo

I wanna get wild with you

Loca contigo hoy

I wanna get, wanna get, wanna get wild with you

Loca contigo hoy

It's true, I wanna get wild with you

Na na na na na na na

Loca contigo hoy

Na na na na na na na

I wanna get wild with you

Baby, contigo me pongo salvaje

No te molestes si te subo el traje

Es que hoy ando loco contigo

Fumando se empaño en el viaje

Si tú quieres yo te doy calor

Mientras más tardes, mejor

Y antes de que salga el sol

I wanna get wild with you

Loca contigo hoy

I wanna get, wanna get, wanna get wild with you

Loca contigo hoy

It's true, I wanna get wild with you

Na na na na na na na

Loca contigo hoy

Na na na na na na na

I wanna get wild with you