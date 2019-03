1 de 10 Un colegio elitista argentino lleno de jóvenes guapos con -¿adivina?- muchísimo talento para cantar. ¿Te suena el argumento? Puede ser Rebelde Way, Violetta o Patito Feo, pero no. Se trata de la última apuesta de Netflix para los jóvenes: Go, vive a tu manera. Protagonizada por un elenco de jóvenes promesas, puede ser la telenovela juvenil de toda una nueva generación. Pero, ¿quiénes son estas actrices y actores que acaban de llegar al grande de streaming?