Arkano utiliza el rap como herramienta para el cambio social

Todavía estamos conteniendo la respiración con el susto que nos hemos llevado todos este fin de semana. Y es que resulta que una vaquilla ha embestido Victoria Federica. La hija de la infanta y Marichalar está en plena adolescencia, bueno ya tardía porque tiene 18 años.

Esto no va de casas monárquicas ni de títulos. Nosotros queremos hablar de esos adolescentes, ya crecidos, que no son del todo fácil. ¿Quién no recuerda esa etapa en la que uno siente que nadie le entiende?

Pues no sabemos si esto es lo que le pasa a Victoria Federica o a su hermano Froilán. Lo que sí sabemos es que son muchos los padres que ya no saben qué hacer con sus hijos.

De esta base nace Proyecto Arkano el programa que se estrenó anoche en Televisión Española y que conduce el propio Arkano. En este espacio donde seis jóvenes de entre 18 y 20 años canalizan sus emociones y sus reflexiones a través de la música rap para intentar así que sus padres les entiendan.

Cada semana tratarán temas como el machismo y el feminismo, el culto a la imagen, bullying, redes sociales, sexo o drogas. Durante siete días las cámaras seguirán sus vidas y después volcarán en un rap junto a Arkano todas sus inquietudes.

El campeón Mundial de Freestyle no ha querido perder la oportunidad de hablar en Anda Ya sobre este proyecto que promete triunfar, aunque el propio Arkano espera que no por mucho tiempo, “yo quiero que llegue el día en el que programas como este no hagan falta”.

Para este proyecto no ha necesitado más preparación que la que le dio su gran talento, “el rap es la herramienta que a mí me dieron para ser escuchado y quiero que ellos también la puedan emplear”. De esta forma, los padres de estos jóvenes conocerán a sus hijos.

Si quieres escuchar toda la entrevista a Arkano, no pierdas el tiempo y pincha en el vídeo.

