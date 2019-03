Lara Álvarez vuelve a cantar y se atreve con una grande

Echábamos de menos esos vídeos que se graba Lara Álvarez con Smule que nos permiten comprobar que tiene una voz que muchos de los que graban discos quisieran para sí mismos. Lo de la música se le da bien, lo ha demostrado en más de una ocasión. Además, es una de sus grandes pasiones. Por eso, nos cuesta tanto entender que todavía no se haya lanzado a publicar su propio disco.

Sí es verdad que últimamente la hemos visto más ligada al baile, es lo que tiene el amor, o eso dicen porque ahora la relacionan con su profesor de baile, Daniel Miralles que es, además, ex concursante de Fama, a bailar! Pero aun así, sigue ligada a la música, que no falta nunca, ni cuando se pone a cocinar.

Ha debido pensar, como nosotros, eso de que hacía tiempo que no cantaba un poco en las redes sociales y le ha puesto remedio. Ha compartido un vídeo en el que entona un pequeño fragmento de Sandcastles de Beyoncé, uno de los temas de su álbum Lemonade. Si, toda una diva, lo que demuestra que Lara no le teme a nada.

Lo que no sabemos es si se trata de un regalo para su hermano Bosco que acaba de cumplir años y con el que mantiene una relación envidiable.

Claro que lo de un posible disco parece que, de momento no entra en sus planes. De momento sigue centrada en su faceta televisiva. En abril pondrá de nuevo rumbo a Honduras para volver a copresentar una nueva edición de Supervivientes. Además, parece que está pendiente de si sale o no el concurso Al pie de la letra para el grabó un piloto y que podríamos ver en Cuatro.

Desmiente relación con Dani Martín

Y entre unas cosas y otras, la revista Corazón ha publicado un supuesto romance exprés entre Lara y Dani Martín antes de las pasadas navidades. Ella que no suele pronunciarse sobre su vida privada, recurrió a los stories para desmentirlo.

“Y tan exprés, porque nunca ha pasado”, aseguraba como recogen varios medios, “nunca entro ni en confirmar ni en desmentir noticias, me parece que no es mi función porque creo que la vida privada se lleva como cada uno decida”.

Y parece que no está muy conforme con el trabajo que se ha hecho en la revista. “Compañeros, por favor, coger fotos individuales, poner en un coche a una persona y con Photoshop oscurecer el cristal para que no se vea…No todo vale”, añadía.

“No me resulta importante porque cada uno hace negocio con lo que quiere, pero ya vale, porque luego me encuentro cosas como ‘el extenso currículum amoroso de Lara Álvarez’. Luego pienso, ¡cómo no va ser extenso si me ponéis amores que no tengo!”, sentenciaba un tanto molesta.