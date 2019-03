Sarah Hyland manda un bonito mensaje al equipo de ‘Modern Family’

Sarah Hyland lleva diez años en la piel de Haley Dunphy, la hija mayor del matrimonio de Claire y Phil. Cuando empezó la serie, la actriz contaba con solo 17 años, siendo toda una adolescente. Diez temporadas después y más de 200 capítulos, Sarah lleva años siendo una adulta que ha crecido en el plató de la famosa sitcom de ABC.

Tantos años en la serie dejan mella y el equipo se ha convertido en su segunda familia. Por eso, la actriz quiso dedicarle unas preciosas palabras durante su visita en el programa matinal estadounidense Good Morning America. Y es que, tal y como asegura Sarah, todos han estado muy atentos de que se encontrase bien.

Cabe recordar que, desde hace unos años, la joven sufre displasia renal, teniendo que someterse a dos trasplantes de riñón. Por supuesto, todo el equipo ha sido un apoyo para la joven, facilitándole el trabajo:

“Poder ir a trabajar es maravilloso para mí porque hago lo que amo. El elenco es maravilloso, el equipo técnico es un encanto. La mayor parte de los trabajadores están desde el principio y, básicamente, todos me han visto crecer. Les he visto desposarse, tener hijos y todo eso, y me conocen perfectamente”

La actriz ha continuado hablando de la importancia de su estado anímico a la hora de luchar contra su enfermedad durante la entrevista: “Tienes que ser positiva cuando pasas por ello. Puede afectar a tu salud mental y a tu cuerpo, pero mientras te rodees de la gente adecuada y seas positiva, puedes hacerlo.

Además, ha puesto un ejemplo de cómo todo el mundo en el trabajo la arropa para que se sienta de la mejor manera posible: “Se suelen dar cuenta de si no estoy bien. Hasta el chico de atrezzo o quien sea me dicen ‘estoy aquí si necesitas algo. Sé que no te quejas, pero si lo necesitas, dímelo’. Han sido realmente geniales conmigo”.

No hay duda de que Sarah se encuentra como en casa junto a sus compañeros de Modern Family. Eso sí, muy pronto empezará una nueva etapa en su vida y es que, tras once temporadas, la serie dirá adiós.

En la misma entrevista, Sarah ha dicho cuál es el final que le gustaría para Haley: “ Creo que sería genial para la historia si Haley se convierte en su madre, porque ¿quién no se convierte en su madre?”

¿Y a ti, qué final te gustaría para Haley?