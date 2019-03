La guerra en el trap: todos contra C. Tangana

Si hay algo que se ha puesto de moda en estos tiempos es el trap, ese estilo musical con influencias del rap pero con una base que tira más hacia la electrónica. Lo más característico son las letras cuyo principal objetivo es fardar: de dinero, de éxito, de chicas...De lo que sea, pero presumir. Eso da lugar a los llamados beef, peleas entre traperos a través de sus canciones.

C. Tangana es el referente más comercial de este género, por lo que ha sido muy criticado por otros traperos y raperos. En el mundo urbano cuando alguien hace un contrato con una gran discográfica se le cuelga la etiqueta de "vendido". Es más noble ser un trapero independiente alejado de la industria.

Sin embargo, en más de una ocasión C. Tangana ha dejado clara su faceta de cantante-empresario. Sabe cómo ganar dinero y no duda en hacerlo. Y, por supuesto, ha sido criticado por ello. Incluso por sus propios seguidores con la repetidísima frase de "molabas más cuando eras Crema", haciendo referencia al pasado de Tangana cuando era un humilde rapero integrante de Agorazein. Y es que, Antón Álvarez, nombre real de C. Tangana, también conocido como Pucho, lleva más de diez años haciendo música.

El cantante de Bien duro se ha convertido en un experto en tirar y recibir beefs. La mecánica siempre es la misma; alguien le acusa de ser un vendido y él se regodea en su éxito. Los primeros en dedicarle una canción fueron Los Chikos del Maíz, luego llegaría su polémica con Kaydy Cain y después con Yung Beef. Os contamos todo.

El beef de C. Tangana con Los Chikos del Maíz

Todo comenzaba allá por marzo de 2014, cuando un joven C Tangana sacaba el videoclip de Alligators en el que hacía publicidad de Lacoste, e incluso, aparecía acompañado de un cocodrilo. En septiembre, Los Chikos del Maíz estrenaban su canción Tú al gulag y yo a California, en la que se metían con C Tangana por este asunto. "Tienes menos flow que Iniesta anunciando Kalise", le espetaban.

Con Alligators empezó todo

Un año después, el madrileño le pegaría un puñetazo en un concierto a Nega, integrante de Los Chikos del Maíz. El propio Antón sería el encargado de confirmarlo en su tema Nada, aunque después confesó en Yu que se arrepentía. En Nada, Pucho le canta a Nega: "Querías lucrarte tú con mi trabajo y yo no dije nada. Perfil de pensamiento izquierda que grita la revolución en alto pero cobra entrada." Además, añadía: "eres la puta de Pablo Iglesias. Estás mordiendo la almohada al poder".

La cosa no quedó ahí. En 2016, Los Chikos del Maíz le respondían en el tema Los pollos hermanos: "Niño de papá jugando a perro callejero (...) Tienes groupies que son groupies de Roncero e Inés Arrimadas. Me dan vergüenza ajena, no digo nada."

Los pollos hermanos, canción dirigida a C. Tangana

Pero, quien ríe el último ríe mejor. Eso debió de pensar C Tangana cuando horas después lanzaba su tema Los Chikos de Madriz, lo que dejaba claro que ya tenía preparada la contestación. En el vídeo aparece el trapero sentado en Plaza de Castilla, Madrid, una de las zonas más empresariales de la capital, con un chándal y comiendo palomitas. Como si estuviera esperando la previsible respuesta de Nega, que acababa de llegar. "Yo ya estuve allí, rechazando el contrato que ahora está firmado por ti".

Los Chikos de Madriz, la respuesta de C. Tangana

El beef de C. Tangana con Kaydy Cain

Esta vez era el propio C Tangana el que empezaba el pique, aunque más bien lo hacía a modo de respuesta a las múltiples pullitas que ya le había lanzado Kaydy Cain, antes conocido como D. Gómez.

En octubre de 2017 lanza el single No te pegas cuyo estribillo afirma: "Os ibais a quedar con todo (...) Lo repetíais como loros, todos lo mismo como bobos..." hace referencia a La Mafia del Amor, el grupo del que formaba parte Kaydy que tienen un tema llamado Pegao en YouTube. Además, siempre hablan de 'estar pegao' como sinónimo de petarlo en la música. Algo que según Tangana no han conseguido y "siguen contando monedas".

No te pegas, el beef a Kaydy Cain

Entonces, días después Kaydy Cain lanzaba Perdedores del barrio y esta vez, al madrileño le salía el tiro por la culata. La canción de Cain se convertía en todo un temazo y no se quedaba corto en sus respuestas. En el vídeo nos muestra la estereotipada imagen del éxito: una habitación de hotel, mujeres, drogas y dinero. "¿Ídolo de quién? ¿Por cuánto? ¿Y cómo? Loco, te estás quedando loco" y continúa, "te deseo lo mejor, no te voy a maldecir porque todo lo que haces lo aprendiste de mí".

La respuesta de Kaydy Cain que se convirtió en un éxito

El beef de C. Tangana con Yung Beef

Tal vez, sea uno de los beef más mediáticos. Todo comenzó en una entrevista en la que coincidieron los dos tras el Primavera Sound. Ambos representan las dos formas de entender la industria musical. Mientras Yung Beef se enorgullece de ir contra ella y afirma que le interesa otro tipo de mercado, C. Tangana es de la opinión de que solo hay uno y es donde está el dinero.

Tras este cruce de palabras y unas declaraciones polémicas sobre el rey de España, C. Tangana se vio animado a sacar su tema El Rey soy yo / I Feel Like Kayne. En él le suelta una pulla a Yung Beef, de nombre real Fernando: "Si yo hablo se convierte el agua en vino, si yo hablo Sony ficha a Fernandito." Dando a entender que su palabra tiene un valor tan grande como la de un profeta, hasta ser capaz de conseguir que el cantante de Ready pa morir, que se aferraba a la idea de ser fiel a lo underground, fiche de nuevo por Sony.

En el Rey soy yo empiezan las pullas

Por su parte, Yung le respondía en una canción remix de Yes Indeed de Drake y Lil Baby llamado Yes Indeed/ I feel like Kim K-Rip Pucho. El propio título ya lo dice todo, C Tangana se siente como Kayne y Beef como su novia Kim Kardashian. Además, añade RIP Pucho, el apodo de C.Tangana.

La respuesta de Yung Beef

Lo mejor estaba por llegar. C Tangana ponía a la venta en su Twitter una camiseta con la cara de Yung Beef convertido en el Che Guevara y añadía: "No muevo el culo por menos de 20k". El trato era que si vendía 1000 camisetas a 20€ cada una, sacaría el tema respuesta. Así llegó Forfri interpretado por Crema y no por C Tangana, una maniobra de Antón para volver a su pasado más underground e independiente a la vez que le canta al más voraz capitalismo. "¿Quién trabaja para mí? ¡Yung Beef! Te he sacado 20.000, puta for free."

Forfri es la respuesta final de C.Tangana

C Tangana finalizaba el beef diciendo "el sistema se nutre de gente como tú. Los que se creen que están fuera pero solo están abajo". Una frase que resume el pensamiento de este artista que quiere ganar el máximo dinero posible con su música.