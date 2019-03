No busques más: la mejor cover de ‘Ya no quiero ná’ la ha hecho Zahara

Youtube e Instagram se han convertido en las plataformas perfectas para esos artistas nóveles que buscan seguidores haciendo versiones de temas muy conocidos. Pero ojo, porque también hay cantantes ya consolidados que se atreven de vez en cuando a hacer una cover de determinado hit, ya sea en redes, en un concierto o en la tele.

Este lunes, por ejemplo, Zahara aprovechó su presencia en Ese programa del que usted me habla, que emite La 2 en el access prime time, para interpretar la canción Ya no quiero ná, de Lola Índigo.

Lo hizo aprovechando la percha del próximo 8M y explicando el mensaje que guarda el primer single de Mimi Doblas. "Habrá gente que diga, incluso ella misma lo dijo, que esta canción feminista feminista no es", explicó la intérprete de Con las ganas. "Es verdad que hay temas mucho más importantes por los que el feminismo tiene que pelear, pero está bien que las mujeres que siempre han asumido o se las ha representado con un rol de sumisión, de aceptación y que viene un tío y le tienes que hacer caso, que venga una pava y diga: 'Ey, que no, tronco. Que no me interesa esto'".

"Y por si acaso alguien no se ha enterado bien, se lo voy a explicar despacito", dijo Zahara antes de agarrar su guitarra y regalarnos una maravillosa versión de Ya no quiero ná.

La propia Mimi quiso agradecerle el gesto a Zahara a través de sus redes sociales: "Cada día estoy más enamorada de tu arte. Gracias Zahara, esto ha sido el regalo más precioso del mundo".