De Rafa Nadal a Beyoncé: ¡Estamos llenos de manías!

Manías, adicciones, tics, extravagancias... Puedes llamarlo como quieras pero las tienes. Igual que yo, igual que el vecino e igual que Dani Moreno El Gallo y Cristina Boscá de Anda ya.

Necesito tener la tele encendida para poderme dormir, arrastro las zapatillas cuando estoy muy cansado, siempre llevo el reloj 5 minutos adelantado, y aún así sigo llegando tarde... son algunos de los ejemplos que a lo largo de los años nos han dejado muchos andayeros. Son los más habituales.

Pero también los hay más raros o diferentes, si lo preferís: "Una de mis manías cuando necesito relajarme ya sea relajarme, dormir o lo que sea, me tengo que poner el secador. Ese sonido me deja K.O." nos contaba un oyente. A veces una manía suele terminar en un conflicto: "Llego cinco minutos antes a las citas pero tengo la mala suerte de que toda la gente con la que quedo es impuntual".

Las manías de El Gallo

Nuestro compañero y DJ es adicto al café y eso ya nos da algunas pistas de que tiene manías y tics como por ejemplo dejar la ropa preparada la noche anterior y si hay algún evento importante estrenar algo porque piensa que le dará suerte.

Pero ahí no acaba todo: "Suelo golpear el pomo de la puerta dos veces antes de abrirla porque hace unos años en un estudio que no descargaba correctamente me dió un chispazo tremendo y así descargo la electricidad estática".

No es el único con manías y entre los famosos suelen ser mucho más habituales. J-Lo viaja siempre con su propia ropa de cama, ya que, según ella, no puede dormir entre sábanas que hayan sido tejidas con menos de doscientos cincuenta hilos. Si le dan una hecha con doscientos cuarenta y nueve, ¿se dará cuenta del cambio?

La californiana Katy Perry padece una particular forma de cleptomanía que le obliga a robar las almohadas de todos los hoteles donde se aloja. Según confesó una vez, ha logrado acumular más de doscientas a lo largo de los años. Pero no todas sus excentricidades son tan simpáticas: cuando está de gira, sus chóferes tienen prohibido dirigirle la palabra, pedirle autógrafos o mirarla a través del espejo retrovisor.

Beyoncé y Nadal, los más maniáticos

Iker Casillas confiesa cuáles son sus rituales antes de enfrentarse a un partido de fútbol 🙏 https://t.co/LwBhZqN9bD Pero no es el único. Estos son los rituales más locos de los famosos 😅 Y tú, ¿qué manías tienes? pic.twitter.com/MtqZRkoPiO — LOS40 (@Los40) 12 de febrero de 2019

Beyoncé, una de las grandes estrellas de la industria musical en todo el mundo está llena de manías. No la conocemos personalmente pero a lo largo de los años hemos observado cosas curiosas en sus redes sociales, como que le gusta vestirse igual que su hija Blue Ivy (o vestir a su hija Blue Ivy igual que ella, que también puede ser). Entre sus manías también se puede mencionar la de crearse alter egos

Queen B en sus conciertos pide que su camerino tenga una temperatura de 25.5 ° para protegerse la voz y que esté dividido en tres zonas separadas: una para maquillarse, otra para peinarse y otra para relajarse. No puede faltar agua mineral (caliente y fría), papel higiénico de seda, vajilla de plata y servilletas de lino. ¿Exigencias? Sí. ¿Manías? También...

De la última nos enteramos hace un par de años gracias a Ed Sheeran. El solista británico desveló que Beyoncé cambia de correo electrónico cada semana para evitar filtraciones, hackeos, etc...

Por algo una es una reina. Como Madonna. La Reina del Pop ha demostrado con los años que, si bien no llega al nivel de excentricidad del fallecido Rey del Pop, Michael Jackson, no se escapa de tener sus manías, particularmente cuando sale de gira. Además de exigir que todo en su camerino sea de color blanco y de haber cancelado conciertos por su miedo a volar cuando hay tormenta, la cantante tiene una peculiar costumbre a la hora de ir al baño. Al parecer, Madonna solo se sienta a hacer sus necesidades en retretes nuevecitos, y se asegura de que sean destruídos después de haberlos usado, para que nadie intente sacar tajada vendiéndolos.

Los tics y las manías de Rafa Nadal en cualquier Grand Slam son ya todo un ritual: tocarse el pelo, la nariz, los hombros, el culete, colocar las botellas milimétricamente... ¿A alguien más le pone nervioso o sólo a mí?