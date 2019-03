¿En qué consiste el Plank Challenge, el nuevo viral en el que ya ha caído Alejandro Sanz?

¡Parece que no hay mes que no se ponga de moda un viral! Hemos llegado al punto en el que hasta tirarle una loncha de queso a un niño a la cara es motivo para sacar el móvil y grabarlo. Pero no todos los retos que se proponen en internet carecen de sentido.

El Plank Challenge, el nuevo reto viral que hemos conocido gracias a Alejandro Sanz, nos ayuda a ponernos en forma y a mejorar nuestra postura en tan solo treinta días. ¿El motivo? Que consiste en hacer un famoso ejercicio que todos aquellos y aquellas que hayan acudido alguna vez al gimnasio conocen de sobra: la plancha.

“Mi amigo Domingo Zapata ha tenido el ‘detalle’ de enviarme el reto de la La Linda, Plank Challenge. 20 segundos era suave y he saltado hasta el día 11. Nomino a mis #fans y a Fernando Tejero”, ha escrito el cantante madrileño junto a un breve vídeo donde aparece haciendo el ejercicio. Y parece que no le cuesta nada, ¡de hecho hasta se atreve a silvar!

Tendremos que ver si el actor Fernando Tejero se atreve con el reto y continúa la cadena. Teniendo en cuenta lo en forma que está desde hace unos años, estamos seguros de que no le costará aguantar en esta postura.

Pero, ¿en qué consiste el Plank Challenge?

El Plank Challenge consiste en repetir, al menos 30 días, el ejercicio. Eso sí, cada día tendrás que estar más tiempo en la posición de la plancha. El primer día solo tendrás que mantenerte 20 segundos, pero el día 30 tendrás que aguantar cinco minutazos. Pero no te preocupes, no te costará tanto debido a que tu cuerpo se irá acostumbrando progresivamente.

El reto ha sido creado por las influencers fitness italianas Linda Morselli y Renata Zanchi: “Durante 30 días, junto con Renata Zanchi, intentaremos hacer un desafío: un reto de tablas (o ABS de mármol) ¿No estñas entrenado? Nosotros tampoco. Comenzaremos con solo 20 segundos al día hasta alcanzar gradualmente…¡los cinco minutos”.

¿Y qué es la plancha? Pues se trata de un ejercicio muy efectivo en el que usas tu propio peso corporal y que sirve para estabilizar y fortalecer todos los músculos del tronco. El objetivo es formar con tu cuerpo una línea recta de la cabeza a los pies, por eso es recomendable ponerse delante de un espejo cuando empezamos. ¿Te animas a hacerlo?