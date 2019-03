Así suena el primer single de Luis Mas, el aspirante que no entró en ‘OT 2018’

Se quedó a las puertas de la Academia de Operación triunfo tras ser expulsado en la Gala 0. En ese momento no convenció a los jueces del programa y tampoco a la audiencia, pero Luis Mas está de vuelta para presentar en sociedad su primer single oficial: Dime cómo hacemos.

Se trata de la carta de presentación de su álbum debut, cuya fecha de lanzamiento será el próximo viernes 8 de marzo. El tema en cuestión es una balada que cuenta con la colaboración de Eduardo Torres.

Por su parte, Begoña Vargas protagoniza junto a estos 'dos hombres con un mismo destino' el videoclip. La modelo y actriz es conocida por su papel en La otra mirada, la serie feminista de TVE, y en este vídeo se la ve en actitud romántica con los dos intérpretes.

Videoclip oficial de 'Dime cómo hacemos', primer single de Luis Mas

Luis Mas, con la discográfica de Mireya Bravo

Luis Mas lanzará este viernes su primer disco con el sello PEP’S, la misma discográfica con la que trabaja la cantante Mireya Bravo, exconcursante de OT 2017.

Así contó Luis Mas en LOS40 cómo se fraguó este fichaje: "PEP'S me contactó y tuvimos una reunión en la que la discográfica me explicó lo que hacía con los artista. Yo les conté las ganas que tenía de hacer cosas y me ofrecieron estar en su equipo”, explicó. "Estaba buscando ofertas, que alguien me pusiera facilidades para lo que quería y quiero hacer. Me ha sorprendido, pero estoy contento de que me lo hayan dado tan rápido".