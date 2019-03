Efecto Pasillo: “Nunca habíamos salido con un single tan claramente urbano, nos hemos sumado a la tendencia global”

Efecto pasillo se ha pasado por YU para presentar su nuevo single, No te enamores y ha llamado la atención de Dani Mateo el hecho de que cada vez vayan más conjuntados. “Nos han echado una manita de un año pa’ cá’”, explicaba su vocalista para saciar la curiosidad del locutor.

“Cada uno iba a lo suyo, cada uno se ponía lo que le gustaba y no tenía nada que ver el uno con el otro, ahora intentamos ponernos de acuerdo”, añade uno de sus compañeros.

Y así, vistiendo a juego, han presentado No te enamores, su nuevo single con tintes más urbanos de lo que es habitual en ellos. “Ya veníamos haciendo cosa urbanas, incluso en el primer disco había cositas pero sí es verdad que nunca habíamos salido con un single tan claramente urbano, nos hemos sumado a la tendencia global”, aseguran.

Y que nadie se lleve a engaño que, pese al título, esconde una historia de amor. “Se llama No te enamores pero habla de una historia de amor de una persona que no quiere afrontar que se está enamorando y ante el miedo, le dice a la otra persona, ‘no te vayas a enamorar porque la liamos’. Habla de eso, ‘¿cómo te pido que no te enamores si ya estás en mis canciones?’.

En el vídeo podemos ver a 7 mujeres con historia propia como la actriz Itziar Castro; la humorista, Sara Escudero; la deportista olímpica de lucha libre, Teresa Méndez; la artista e influencer, Paula Cendejas; la activista, artista y DJ, Rocío Saiz; la modelo Aida Artiles y la abogada indígena, Beliza Coro.

“En los tiempos que corren en los que el empoderamiento de la mujer que está teniendo la posición en la sociedad que se merece, pensamos que podíamos hacer el videoclip con mujeres que fueran inspiradoras para nosotros e inspiradoras para otras mujeres y otros hombres”, señalan.

Mujeres muy diferentes y que quizás no esperaríamos ver en un videoclip. “Saliéndonos de los cánones de la típica chica guapa. Tenemos mujeres de todo tipo, tenemos deportistas, modelos, actrices, diplomáticas, cómicas…están todas ellas que sumaron encantadas al proyecto”, asegura el grupo.

También hablan de su intención de no sacar disco hasta finales de año después de haber lanzado varios singles o de su época de teloneros de Hombres G