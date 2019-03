La “elegante” indirecta de Jorge Javier Vázquez que tuvo que doler a Antena 3

El pasado miércoles, Jorge Javier Vázquez publicó en sus redes una imagen de Eva González coronando a María Jesús Ruiz en Miss España con un escueto texto: "Y punto".

Los seguidores del presentador creyeron leer entre líneas que este se decantaba por la modelo para que ganara un GH Dúo en el que está siendo muy criticada.

Por ello, Vázquez tuvo que publicar otro comentario en el que aclaraba: "Esta foto no quiere decir que me posicione al lado de María Jesús". Añadiendo que no quería desvelar el sentido porque perdía la gracia.

No. Esta foto no quiere decir que me posicione al lado de María Jesús y la vea como ganadora. La explicación es otra pero si la desvelo deja de tener su gracia. Explicar una ironía es como destripar un chiste. Un rollo. Una pereza. Feliz miércoles. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 6 de marzo de 2019

Pero conociendo el fervor de los seguidores del reality, finalmente tuvo que aclarar el sentido real con el que había publicado la fotografía de 2004.

La explicación tenía que ver con las audiencias...

Jorge Javier acabó explicando que se refería a cómo La Voz había "sucumbido" en audiencias a GH Dúo.

Pues sí, lo voy a tener que explicar. La Voz sucumbe ante #GHDÚO. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 6 de marzo de 2019

Por lo que desveló que había sido una indirecta - que poca gente había entendido- a Antena 3, a la que estaba ganando en audiencias con su reality, frente al talent que ésta había robado a Telecinco.

Sí, era difícil, pero una vez explicado, ¿verdad que no era tan complicado de entender?