Ariana Grande, Alejandro Sanz y Robin Schulz, trío de candidatos

Dicen que al mal tiempo, buena cara. Y nosotros, en LOS40, la buena cara la tenemos siempre, haya sol o llueva; entre otras cosas, porque la lista oficial no descansa, avanza implacable los 12 meses del año, y los candidatos que cada semana se asoman al chart son como rayitos de sol que nos iluminan y aseguran que siempre haya alegría en el ránking con las 40 canciones más populares del país.

Pero como esto no es el parte meteorológico, vamos al grano: esta semana Alejandro Sanz puede insertar un segundo tema en la lista, ya que actualmente está con nosotros con No tengo nada, primer avance de El disco, que todos esperamos como agua de mayo (¡y dale con el clima!).

Alejandro, el artista más grande del pop español desde hace tres décadas, llama a la puerta de la lista por segunda vez con este tema: la semana anterior también partía como aspirante pero no logró los apoyos suficientes. Veremos si en esta ocasión lo consigue, y Back in the city, su colaboración con Nicky Jam (su aproximación más clara hasta la fecha a los sonidos latinos), se hace un hueco. #MiVoto40 es su salvoconducto.

Otra que puede traer un soplo de aire fresco (¡ay....!) a la lista es Ariana Grande. La de Florida ha estado hasta hace nada en el chart con Thank U, next, el tema que da título a su último álbum y la primera canción de una cantante femenina en entrar directamente al número 1 de ventas en Estados Unidos desde Hello, de Adele, en 2015.

Pero ahí no quedan los logros de Grande, pues el álbum ha entrado también como un cohete al número 1, lo mismo que su nuevo single, 7 rings, el que ahora nos propone para entrar en lista (ambos han sido desplazados del primer puesto por el álbum y el single de de la banda sonora de Ha nacido una estrella, tras el impulso de los Oscars). Así que, Arianators, a darle cancha con el HT #MiVoto40.

Cerrando este trío de candidatos encontramos al DJ alemán Robin Schulz, que ya ha brillado en LOS40 con singles anteriores como Sun goes down, con Jasmine Thompson, Headlights, con Ilsey, Shed a light, con su colega de platos David Guetta, y Ok, al lado de James Blunt. Esta vez se ha juntado con Erika Sirola para facturar este estupendo Speechless.

Está claro que el DJ de las gafas oscuras tiene el viento a favor (ya, ya, lo dejamos ahí), y ahora se ha hecho acompañar de Erika Sirola, una prometedora cantante de madre canadiense y padre finlandés. Este tema bailable puede hacernos entrar en calor (¡ups!) si consigue sonar dentro de la lista; para ello, hay que usar el HT #MiVoto40 en Twitter. ¡Suerte a todos!