Aitana sigue los pasos de Amaia y actuará en el Teatro Real

¡No hay quien pare a Aitana! La artista catalana no para de cosechar éxito. La ex triunfita, que se encuentra inmersa trabajando en la segunda parte de Tráiler, ha anunciado que actuará en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid: nada más y nada menos que en el Teatro Real de Madrid.

La intérprete de Teléfono ha anunciado este jueves, 7 de marzo, que formará parte del Universal Music Festival, que este verano organizará su quinta edición, llevando a cantar a algunos de los artistas del momento al emblemático edificio.

“Es para mí un increíble y grandísimo honor poder cantar encima de un escenario como el de Universal Music Festival. Os voy a ir manteniendo informados. Dios mío, estoy muy feliz”, ha escrito la joven en su cuenta de Instagram.

La cantante actuará el 31 de julio, pero no os volváis locos todavía, porque no se pueden comprar las entradas aún. Eso sí, yo me daría prisa si quisiera hacerme con una.

No es la primera ex triunfita de 2017 que canta entre las paredes del Teatro Real. En la edición pasada, la ganadora de Operación Triunfo, Amaia Romero, enamoró al público con su sensibilidad en un concierto único. De hecho, nosotros estuvimos allí para contarlo.

Quizá Amaia pueda darle algún consejo a la hora de salir al escenario del Real. ¡Seguro que no es tarea fácil!

Además, Universal también ha anunciado otros artistas que cantarán este verano entre las paredes de dicho teatro: Los Secretos el 5 de julio; Paul Anka el 15; Jamie Cullum el 22; Antonio Orzoco el 27; Toquinho, Silvia Pérez Cruz y Javier Colina el 29; y José Mereé y Tomatito el 20.

Sin lugar a dudas, Aitana se ha convertido en una de las artistas españolas más solicitadas de nuestro país. Solo en LOS40, ha conquistado el número de la LISTA con tres temas: Lo Malo, Teléfono y Vas a quedarte.