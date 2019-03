Left Alive, un juego para estrategas

Left Alive es el nuevo shooter de acción y supervivencia de Square Enix para PlayStation 4 y PC que han creado los desarrolladores Toshifumi Nabeshima (Armored Core), Yoji Shinkawa (Metal Gear) y Takayuki Yanase (Xenoblade Chronicles X). Estamos ante un spin off de la saga Front Mission que mezcla la acción bélica con el sigilo y los populares mechas de la franquicia.

Pero sobre todo Left Alive es un juego estratético en el que tu táctica para sobrevivir solo frente a un completo ejército enemigo pondrá a prueba tu paciencia.

La historia de Left Alive

Left Alive sigue a tres protagonistas diferentes, cada uno con sus propias historias, misiones y caminos de salvación. Una historia de supervivencia humana desde la perspectiva de tres protagonistas distintos durante la devastadora invasión de Novo Slava en 2127. Una ciudad ficticia del este de Europa donde han entrado en conflicto los nuevos dominios económicos del planeta.

En este escenario encarnaremos a Leonid, mercenario y uno de los líderes del Movimiento de Liberación de Novo Slava; Mikhail, un soldado ruteno novato encargado de defender Novo Slava; y Olga, una agente del cuerpo de policía local que sirvió en el ejército de Garmoniya.

Con ellos tres viviremos diferentes misiones e historias que pasan, fundamentalmente, por recorrer los escenarios de una ciudad devastada recogiendo objetos (con los que poder fabricar armas) o munición (un bien demasiado escaso en el juego).

La jugabilidad

Para construir estos objetos, armas, escudos, etc con los que afrontar nuestra supervivencia tendremos un menú desplegable desde el mando de PlayStation 4 que nos permitirá ver nuestra posición en el mapa, el inventario de los objetos recogidos, las posibilidades de creación de armas ofensivas o defensivas y otros objetos coleccionables que nos permitirán descubrir más detalles de la historia.

Los movimientos de nuestros protagonistas son los habituales de un juego de infiltración aunque el sistema de coberturas y la vista de la cámara nos ha generado algún problema en situaciones bastante comprometidas.

Para acceder a nuestras armas tendremos que usar la cruceta y equipar la opción deseada con el stick analógico mientras que el arma principal se podrá modificar con el triángulo. Un sistema complejo de comprender al inicio y al que uno se habitúa a medida que va cumpliendo misiones.

Y esa es la prueba más dura de este juego: ir avanzando por el mapa. Caeréis, como he caído yo, varias veces antes de encontrar el camino o la estrategia que os permita avanzar. No hay una única forma de conseguirla pero una vez que deis con la combinación ganadora la sensación no puede ser más reconfortante: minas, cócteles molotov, artefactos explosivos, gigantescos mechas... Piénsalo bien antes de ser detectado porque en el cuerpo a cuerpo estás acabado.

A nivel gráfico y sonoro

La gran mayoría de medios especializados han centrado sus críticas (algunas bastante duras) en que a nivel gráfico (y de jugabilidad), Left Alive parece un juego de la anterior generación.

Es cierto que una vez que metáis el disco del juego en vuestra consola os sonarán los escenarios de este título a muchos otros que habréis visto años anteriores. Es cierto que del cartel formado por Nabeshima, Shinkawa y Yanase esperaba algo más. Más variedad de entornos y escenarios, texturas y acabados más pulidos... en definitiva una mayor calidad gráfica tratándose de un juego de 2019 que generó una tremenda expectación hace más de año y medio.

El juego con audio en inglés y subtítulos en castellano tiene unos efectos sonoros más que aceptables para las distintas armas aunque la alerta que os avisa de que un enemigo se aproxima os volverá un poco locos en ocasiones.

Parece que el equipo creativo sacrificó el rendimiento gráfico por la posibilidad de hacer una IA que le pone las cosas difíciles al jugador que tendrá que sacar lo mejor de sí mismo.

Lo bueno y lo mejorable de Left Alive

Con unos gráficos, una jugabilidad y unos controles mejorables para ser una producción triple AAA, Left Alive tiene su principal atractivo en aquellos jugadores que disfrutaban de una experiencia de infiltración y sigilo de las de toda la vida.

Left Alive es un completo desafío para los estrategas que tendrán que volver en repetidas ocasiones a planear cómo superar un mapa (si estás conectado en línea podrás ver mapas de calor con las muertes de otros jugadores). Despistar al enemigo, robarles un mecha y aniquilarles... ¡qué satisfacción!

Siente la enorme diferencia de poder que hay entre los hombres y las máquinas en combates trepidantes. Enfréntate a las poderosas tropas armadas, a vehículos blindados y a enormes mechas.

Aquí se trata de pensar antes de apretar el gatillo. Después no digas que no te hemos avisado...