‘¿No es romántico?’, ‘The Widow’ o ‘Miracles Workers’, las propuestas románticas de Andrea Compton

No es que estemos en San Valentín, que eso ya lo dejamos atrás, pero Andrea Compton ha llegado a YU en modo romántico. Y como lo suyo es recomendar series es lo que ha hecho y ha sumado dos películas.

Para empezar, ¿No es romántico? que ha estrenado Netflix. “Le están dando mucha bola porque es muy divertida. Es una comedia romántica al uso, con mucho humor, es bastante absurda”, reconoce.

Rebel Wilson da vida a Nathalie que es arquitecta, “el típico curro que ella tiene un trabajo importante y nadie la toma en serio y es bastante escéptica con el amor. Dice que esto de las comedias románticas de ‘Nueva York huele a rosas cuando en realidad huele a mierda’ no le está funcionando, a los tíos que les den”.

Todo hasta que un día en el metro se cruza con un atracador que le da un golpe, se queda inconsciente y despierta en una comedia romántica. “Todo parece Tumblr, Instagram, los médicos son guapísimas y, encima, se le acerca Liam Hemsworth, que es el marido de la Miley, hermano de Chris (y cuñado de Elsa Pataky, añade Lorena Castell), el de Los juegos del hambre. Se encuentra con este tío que es el típico guapísimo, 10 de 10, que se enamora de ella y le dice ‘es que eres preciosa’ y ella es como ‘¿qué me estás contando?’. Al final hace una especie de videoclip que es super divertido”, explica.

The Widow. Amazon

Ha continuado con una miniserie de 8 capítulos que protagoniza Kate Bekckinsale, la actriz que ahora sale con el ex prometido de Ariana Grande.

“Ella perdió a su marido que se fue al Congo y, supuestamente, muere. Ella pierde el norte porque nunca encontró el cuerpo y un día, va al médico, y ve en la tele una noticia del Congo en la que ve a su marido. Se va para allá para descubrir el misterio”, explica sobre el argumento.

“Es la típica de acción, clásica, que hemos escuchado el argumento millones de veces pero está ella y mola cómo se desarrolla, la imagen es super guay…”, reconoce.

Triple frontera. Netflix

El próximo 15 de marzo llegará a la plataforma esta película que “tengo que recomendar únicamente por la sensación de que hay unos tíos que no puedo más con mi corazón. Oscar Isaac, que es de Star Wars, que yo me caso…Ben Affleck, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund, Pedro Pascal...estamos juntando Sons of Anarchy, Narcos, Batman...un conjunto super guay".

La peli reúne a varios ex agentes que planifican una misión en Sudamérica. "Yo no creo que se vaya a convertir en un Crepúsculo con Taylor Lautner quitándose la camiseta todo el rato, ni Mario Casas en A tres metros sobre el cielo, que yo estaría a favor, no pasa nada...pero no", admite Compton.

Miracle Workers. TNT

Steve Buscemi da vida a Dios y Daniel Radcliffe es un ángel. "Dios se ha cansado del mundo y quiere cargárselo y los ángeles, para convencerle de que no lo haga, intentan que dos personas se enamoren para demostrarle que no puede seguir adelante", cuenta sobre el argumento.

"Yo ver a Daniel Radcliffe otra vez en televisión y haciendo humor me parece lo más de lo más", asegura la colaboradora. Para ella es motivo más que suficiente para darle una oportunidad. ¿Tú qué opinas?