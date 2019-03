13 de 24 "Hace un año hice dirigí y edité este tema y vídeo para este día en concreto. Como un acto de denuncia. Me lo censuraron. Hoy lo vuelvo a subir y espero que esta vez se quede, y lo podáis ver y compartir. Está en YouTube y se llama #OSCURIDAD. Va por nosotras.

Oscuridad es lo que vivimos las mujeres en una sociedad que nos tapa, que nos oculta, que nos domina y que nos hace vulnerables a poder, según qué momento, enseñar o no, partes de nuestro cuerpo.

Oscuridad es lo que vivimos siendo infravaloradas en nuestras profesiones, en nuestro núcleo familiar y en nuestras relaciones personales.

Oscuridad es lo que viven mas de la mitad de las mujeres de este mundo al nacer, en países subdesarollados.

Oscuridad es lo que he vivido con parejas que me dominaban y controlaban.

Oscuridad son todos los machismos de esta sociedad, las películas de Disney, las de Hollywood, la música que escuchamos, la moda que consumimos y los anuncios que vemos..

Oscuridad es la política del mundo. Lo políticamente correcto.

Esta canción es un acto más de denuncia, a través de mi arte, de mi música y de mis pensamientos, en este día de la mujer, 8 de marzo

La regalo al mundo, como una parte profunda de mi, desde la dominación que he tenido en mis relaciones personales, pudiendo nadar en el mar, siempre han intentado meterme en una bañera.

Es un canto de la codependencia a la libertad.

No necesitamos que un hombre nos valore, no necesitamos la media naranja, no necesitamos a nadie que nos cuide, no necesitamos a NADIE.

Nos necesitamos a nosotras mismas, saber quienes somos y hacia donde queremos ir. Que propósito tenemos en la vida, y que nos hace felices sin necesidad de alguien que rellene nuestro vacío. No necesitamos nada, pues lo tenemos todo.

La oscuridad esta en todas partes, y también podemos hacer que la claridad reluzca. Todas podemos hacer sororidad , juntas, y juntos.

Igualdad, en todos los sectores.

Si te molestan mis pezones, reflexiona un poco por qué. Compártela si has vivido alguna vez la #OSCURIDAD".