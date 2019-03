Will Smith encarnará al padre de las hermanas Williams en una película

King Richard es la película que contará los años de infancia de Venus y Serena Williams y los duros entrenamientos a los que las sometía su padre. Will Smith será el encargado de dar vida a Richard Williams en la cinta.

Una historia de superación en la que se narrará como Richard elaboró un plan de 78 páginas para convertir a sus hijas en deportistas de élite. Sin medios a su disposición las niñas y su padre – sin formación en tenis alguna – entrenaron desde los cuatro años en las canchas públicas de Compton en Los Ángeles.

Ya en 1999 Serena Williams se hizo con el US Open y en 2000 sería Venus quien vencería en Wimbledon convirtiéndose ambas en dos de las tenistas más importantes de la Historia de ese deporte.

Julian Finney/Getty Images /

Will Smith se apunta a este proyecto con guion de Zach Baylinm del que no se conoce reacción alguna por parte de las implicadas. Por el momento Will Smith tiene pendiente de estreno Aladdin, la segunda parte de Bright o la tercera parte de Dos policías rebeldes.

Para verlo como padre coraje habrá que esperar un poco más pues no se han detallado los planes del rodaje.