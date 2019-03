Bella Thorne en Instagram: “¿Quién quiere ser mi novia?”

Hay quienes buscan el amor en una discoteca; otros, a través de amigos en común; también están los que tiran de Tinder y otras apps; y luego está Bella Thorne, que prefiere hacerlo a través de una publicación en Instagram.

La ex chica Disney, se encontraba en una relación poliamorosa con la youtuber Tana Mongeau el rapero Mod Sun. Pues, tal y como ha asegurado la artista de 20 años a través de sus redes, se encuentra soltera.

“Tana y yo ya no estamos juntas. Parad de preguntar. Os quiero, chicos”, escribió el pasado 26 de febrero en su cuenta de Twitter. Eso sí, no dice nada de que haya cortado su relación con Mod Sun. De hecho, continúa subiendo fotos con él.

Who wants to be my girlfriend?

Se encuentre saliendo o no con el rapero, Bella tiene clara una cosa: quiere una novia nueva. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se ha encargado ella misma de comunicarlo en su cuenta de Instagram junto a una foto.

“¿Quién quiere ser mi novia?”, ha escrito Bella. En la foto, vemos a la joven luciendo la parte de arriba de un bikini con brillantes, una sudadera roja y unos shorts azules. Además, aparece rodeada de gente.

Por supuesto, la publicación, que cuenta con casi un millón de me gusta, ha recibido miles de comentarios. Muchas de sus seguidoras han afirmado que querrían ser su novia. ¿Le gustará alguna a Bella?

Además, la anterior semana, Bella demostró lo bien que se lleva con su ex novio Gregg Sulkin. La joven subió una imagen junto a él en un coche, junto a un divertido comentario: “Cuando ves a tu ex y él intenta patearte”.

En cuanto a lo profesional, la actriz tiene varios proyectos de cara a este 2019: la serie Paradise City y la película Leave Not One Alive. Eso sí, su serie Famous In Love fue cancelada hace unos meses. Al parecer la actriz y la productora no llegaron a un acuerdo.