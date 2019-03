Lukas Graham planta su ‘Love someone’ en todo lo alto de LOS40

No sabemos si Lukas Graham es supersticioso (o si lo son los miembros de su grupo, que se llama igual), pero de ser así no tendría motivos: el número 13 no le trae mala suerte. Todo lo contrario, ya que es en su semana número 13 en la lista de LOS40 cuando ha conseguido llegar al número 1 con esa preciosa canción titulada Love someone. Un éxito en toda Europa cuyo vídeo suma 143 millones de reproducciones.

Es verdad que canciones de amor hay muchas, pero no todas son tan bonitas como esta, a cargo de una banda que tiene más que contrastada su capacidad para componer temas hermosos. En la lista hemos disfrutado de varios. Por ejemplo, allá por 2016 nos conquistó con 7 years, con el que llegó por primera vez a la primera posición. También nos encantó Mama said. Ahora, con Love someone, consiguen su segunda medalla de oro en LOS40.

Además de su música, nos gusta mucho el rollo que lleva el propio Lukas Graham, quien a su paso por España para presentar 3 (The purple album), el disco que contiene este Love someone, nos transmitió ideas muy positivas sobre la igualdad: "Creo que si no eres feminista, eres un imbécil. Si no estás de acuerdo con que las personas tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos y eso va tanto para mujeres como hombres como gays, refugiados, extranjeros… Creo que tenemos que recordar los valores que queremos defender antes de que dejemos que las democracias del Este empiecen a desmoronarse ante una nueva ola de fascismo", dijo. ¡Enhorabuena!