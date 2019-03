Mariah Carey - A No No [2019]

No hay quien pare a Mariah Carey. Una de las grandes divas de los años noventa acaba de lanzar nuevo videoclip: A No No. Se trata de una de las canciones más movidas de su último álbum, Caution, y, por supuesto, tenía que tener su videoclip. Y es que todo apunta a que Mariah va a apostar por este tema como su nuevo single. ¡Y no podemos estar más de acuerdo!

La letra del tema tiene referencias al mundo del pop tan divertidas como “Eduardo Manostijeras te ha cortado de mi vida”. Y es que el tema habla de esos chicos pesados que no entienden un “no” por respuesta. De hecho la artista, para ver si entiende que “no es no”, se lo repite hasta la saciedad en diferentes idiomas. Para que luego haya colectivos que digan que las manifestaciones del 8 de marzo no son necesarias…

Uno de los mejores momentos de la canción es cuando aparece ese coro góspel junto a la voz de Mariah. Un momentazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey) el 7 Mar, 2019 a las 7:37 PST

En el videoclip vemos a Mariah Carey montando una exclusiva fiesta en un vagón de metro y luciendo estupendísima con un precioso vestido de lentejuelas. ¿Quién, en sus tiempos universitairos, no ha ido con sus mejores galas en el metro montando una fiesta con sus amigos justo antes de entrar a un local? Pues Mariah coge esa experiencia y la lleva a otro nivel. No esperábamos menos de ella.

El videoclip ha salido el mismo 8 de marzo y en sus primeras 24 horas ha conseguido más de 600.000 visitas. ¡Nada mal!