Justin Bieber pide que recemos por él, ¿tenemos que preocuparnos?

Hay muchos jóvenes que envidian la vida de Justin Bieber. Un chico que con tan solo 25 años ha logrado tener su vida solucionada…económicamente hablamos porque está claro que tiene muchos asuntos pendientes por solucionar.

Vale, sí, ha conseguido la fama muy joven, tiene más dinero del que pueda necesitar el resto de su vida y está casado con una chica guapísima como es Hailey Bieber. Pero, ¿en serio te cambiarías por él?

Desde que canceló el último tramo de su gira se ha centrado en encontrarle un sentido a su vida. Está en tratamiento por depresión y su vida no es del color de rosa que muchos puedan imaginar.

De hecho, acaba de compartir un mensaje que deja claro que tiene pocos motivos para dar envidia. “Sólo quería manteneros informados un poco, espero que lo que por lo que estoy pasando os llegue. He estado luchando mucho. Me siento súper desconectado y raro”, empieza escribiendo junto a una foto en la que aparece con su manager Scott Braun y Kanye West.

“Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, sólo quería acercarme a vosotros y pediros que recéis por mí”, continua dejando alarmados a muchos de sus seguidores que son conscientes de que no atraviesa uno de sus mejores momentos.

Pero pese a esta petición de oraciones, se mantiene positivo y, una vez más, gracias a sus creencias religiosas en las que ha encontrado un buen refugio. “Dios es fiel y vuestras oraciones realmente funcionan, gracias. Es la temporada más humana en la que he estado, enfrentando mis asuntos de cara”, terminaba su mensaje.

Estas palabras llegan después de que muchos fans mostraran su preocupación en redes por lo demacrado que había aparecido últimamente. Y aunque muchos eran conscientes del momento que estaba atravesando, impacta que sea él mismo el que lo confiese públicamente.

Una fuente de la revista People ha asegurado que este mensaje que ha compartido con sus más de 105 millones de seguidores en Instagram, forma parte de la terapia que está llevando a cabo para recuperarse.

“Ese post en Instagram era una parte importante en su recuperación”, aseguraba la fuente, “hacer esto, para él ha sido un gran paso. Estaba un poco nervioso por ser un personaje público, pero también sabe que el camino a su recuperación para por este nivel de honestidad. Ha decidido que ahora es el momento de abordar las cosas y dejar que todo el mundo sepa qué está pasando”.

Parece que Bieber tiene todavía un largo camino por delante pero que está dando los pasos adecuados. Y entre confesión y confesión, llena su Instagram de fotos que promocionan Drew, su marca de ropa.