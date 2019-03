Soraya emociona con el relato del día que estuvo a punto de morir

Tras pasar unos días tomando el sol en las islas Canarias, Soraya ha pasado por su pueblo, ese del que habla siempre que puede porque se siente orgullosa de sus orígenes. “Digan lo que digan… la luz de los pueblos, la vida en ellos, la calidad de los momentos… Vivan los pueblos!!! Viva Valencia de Alcántara. Manuela es feliz. Y nosotros más de verla jugar sin peligro y disfrutar de las cosas sencillas”, aseguraba en Instagram.

Y se ha debido relajar tanto entre los suyos que ha decidido contar uno de los episodios más duros de su vida: “El día que volví a nacer”. Así es como resume lo que sucedió aquel día en el que estuvo a punto de perder la vida por un suceso que cree que podría tratarse de un caso de posible muerte súbita.

“Subo esta foto que añadí a las historias y me habéis preguntado muchos por el tema de la muerte súbita. Que es justo lo que parece que me hubiese pasado con 4 años y gracias a mi madre que me despertó pude salvarme”, comienza explicando.

“Estaba en el pueblo estos días y mirando entre fotos aparecieron estos papeles del médico. Me puse a leer y esto es lo que decía: ‘paciente que refiere su madre esta mañana al levantarla la encuentra con cianosis de labios (creo que es lo que pone), con mirada fuerte al infinito, con saliva espesa en boca, con pérdida de conocimiento, hipotermia... Respiré nada más me cogió mi madre en brazos, salió a la calle conmigo pidiendo auxilio, uno de mis vecinos nos llevó al ambulatorio. Mis padres no tenían coche en aquella época”, relata con toda la emotividad de un episodio que es imposible de olvidar.

“Rápidamente me montaron en una ambulancia y me llevaron al hospital de Cáceres a 100kms. Allí me hicieron pruebas neurológicas, y jamás nunca supieron que es lo que había pasado.

En estos años he leído que podría haber sido un cuadro de epilepsia mientras estaba dormida pero en los resultados médicos nunca salió nada. Ese día gracias a mis padres, al vecino que me llevó en su coche y a los médicos me salvé”, termina contando.

Sobrevivió a aquel episodio que no tiene muy clara qué fue, pero está claro que ha sabido disfrutar de la vida y cumplir sueños y eso es lo que ahora espera que haga su hija.