Jennifer Lopez se casa, ya tiene el anillo

Ya habíamos oído a Jennifer Lopez preguntarse eso de ‘¿el anillo pa’ cuando?’. Pue bien, ya tiene la respuesta. Su pareja desde hace dos años, Álex Rodríguez, ya le ha regalado uno valorado en un millón de dólares. Un anillo que le ha puesto en el dedo tras haber contestado la gran pregunta.

“Ha dicho que sí”, escribía el novio junto a la imagen de sus manos entrelazadas en las que cobra protagonismo la pieza de joyería que no es otra que un diamante de gran tamaño sobre un aro de platino.

El ex jugador de béisbol ha aprovechado unas vacaciones de la pareja en Bahamas para dar el paso y comprometerse con su chica. No ha sorprendido porque en estos dos años les hemos visto muy unidos disfrutando en familia de la buena relación que tienen las dos hijas de él con los mellizos de la cantante.

Así que, JLo ha decidido darle una nueva oportunidad al matrimonio, será el cuarto para ella desde que en 1997 pronunció su primer ‘sí, quiero’ junto a Ojani Noa. Luego llegaron el bailarín Chris Judd (2001) y el cantante Marc Anthony (2004). Sólo tuvo hijos con el último que fue su gran apoyo tras la ruptura con Ben Affleck con el que también se planteó casarse aunque finalmente no pudo ser.

Ahora lo volverá a intentar, con un hombre seis años más joven que ella que algo debe de tener porque se le ha relacionado con grandes mujeres como Cameron Díaz, Madonna, Demi Moore o Kate Hudson. Aunque parece que la que ha logrado robarle el corazón del todo ha sido la cantante.

Naomi Campbell o Kourtney Kardashian son algunas de las celebs que ya la han felicitado vía redes sociales. Y no es para menos, JLo no puede estar más feliz, no hay más que ver las fotos que la pareja ha compartido de este viaje en el que no ha faltado, ni siquiera, un poco de twerk.

A expensas de conocer más detalles de lo que seguro que será una de las bodas importantes de los próximos tiempos, no podemos más que felicitarles por su decisión. ¿Será el definitivo para la chica del Bronx?