Rosalía no quiso perderse el concierto de Billie Eilish

Billie Eilish ya ha debutado en directo en España con un concierto que ha hecho las delicias de sus fans que aplauden ese pop inquietante y oscuro que ha dejado claro que esa luz de las chicas Disney no es el único pop que gusta a nuestros jóvenes.

Porque sí, el público de Eilish es muy joven, como ella que todavía no ha cumplido los 18. Y aun así ya tiene un mundo interior de angustias y demonios que marcan una existencia gótica que narra en sus canciones.

Pasó por Barcelona este fin de semana acompañada por su hermano mayor, cómplice en la composición y multi-instrumentista que no se separa de su lado sobre el escenario aunque la deja brillar. Porque sí, pese a su oscuridad, Eilish brilla como la estrella que es.

Y bien lo sabe Rosalía que no quiso perderse el concierto. “No puedo esperar para terminar nuestra canción”, escribió en Instagram junto a una foto del momento que compartieron en el estudio hace unas semanas y del que ya te contamos algunos detalles. “Compartir contigo en el estudio o verte ayer actuar me inspira sooo much, love you B.”, añadía.

Y este mensaje nos ha dejado dos cosas claras. Por un lado, que Billie Eilish ha logrado llamar la atención de una de las artistas que está bajo la lupa de medio mundo. Por otro, que la canción que van a lanzar juntas todavía no está finiquitada, lo que nos lleva a pensar que, de momento, no podremos encontrarla en el álbum debut que Eilish publicará el próximo 29 de marzo.

“Faltan sólo 20 días”, decía durante su concierto en Barcelona. Y es que está deseando que su primer disco, Where we fall asleep where do we go?, esté en la calle. Y no sólo ella, hay mucha gente esperando ese trabajo que seguramente le hará multiplicar sus seguidores que cada vez son más.

Tanto ella como Rosalía son dos pruebas de que es un buen momento para las mujeres, sobre todo para las que ofrecen propuestas nuevas, no tienen miedo a experimentar e innovar y tienen un cierto punto de descaro que conecta con su generación.

/ Joseph Okpako/WireImage

Si alguno se ha quedado con las ganas de ver a Billie Eilish en directo, que no se preocupe porque en mayo comienzo gira que volverá a tener parada en nuestro país a principios de septiembre cuando pase por Madrid y Barcelona.