David Otero apoya a Cepeda en su concierto de Barcelona

Cepeda es uno de los concursantes que más dio que hablar en Operación Triunfo 2017. Estuvo nominado en varias ocasiones pero no se iba porque sus fans apostaban por él y le salvaban semana tras semana. Esos fans, y unos cuantos más, parece que siguen a su lado y agotan las entradas de sus conciertos.

No quedaba ninguna para verle el sábado en el Teatro del Liceu de Barcelona dentro del Suite Festival. Un lugar con el que siempre soñó como escenario y que ahora ha sido una realidad.

Fue una noche emotiva para él que contó en el patio de butacas con su tía, su amigo de la adolescencia y su madre a la que, en un momento dado, se acercó para darla un beso en la mejilla.

Y es que no hay protocolos que valgan cuando se trata de sentimientos y Cepeda no esconde los suyos. Eso le ha valido la amistad de muchos de sus compañeros. Y no hablamos de Ana Guerra con la que compartirá una gira tras el verano. Ella no estuvo en el concierto pero sí su inseparable Roi Méndez con el que ha compartido momentos tan divertidos.

Y parece que la unión de triunfitos traspasa generaciones porque no sólo estaba su gran compañero de edición sino que se sumó a apoyarle Carlos Right, de la última hornada.

Pero ninguno de ellos subió al escenario a cantar con él, sí lo hizo David Otero. El ex canto del loco ya le invitó a cantar con él durante su concierto en Madrid y ahora ha sido al contrario. “Impaciente espera de hotel mientras llega la noche!!! Hoy tengo la suerte de acompañar cantando a una persona muy especial!!! Muchas ganas!!!”, escribía Otero antes de ir al Liceu.

“Increíble noche, infinitas gracias”, escribía después de compartir escenario con él. Interpretaron juntos Tal como eras, un tema de la época en la que David Otero y su primo Dani Martín volvían locos a sus fans con su grupo.

Pero David no solo tiene buena relación con Cepeda, también con sus músicos. “Lo de anoche no se me a borrar de la cabeza nunca”, escribía su guitarrista, “David Otero derrocha música, buen rollo y actitud positiva, un gustazo juntarse con gente así”.

Ahora queda ver si habrá alguna colaboración con él en la reedición de Principios, el álbum de Cepeda que previsiblemente contará con colaboraciones de India Martínez, Antonio Orozco o Antonio José.