‘Joder, No Sé’ de Carolina Durante, un himno para crisis existenciales

Los madrileños Carolina Durante están a punto de lanzar su primer álbum de estudio. Aunque todavía se desconoce la fecha, sí sabemos que contará con diez canciones nuevas. Joder, no sé supone un adelanto de lo que podremos escuchar en este proyecto.

Su colaboración con Amaia en Perdona (ahora sí que sí) les hizo ser conocidos por la gran mayoría del público. Con esta canción llegaron a las listas de éxitos en España. Pero, Carolina Durante ya llevaba en los escenarios desde el año 2017.

Desde entonces, nos han regalado temas como Cayetano, una divertida crítica basada en los estereotipos que tenemos de los pijos: "Todos mis amigos se llaman Cayetano, no votan al PP, votan a Ciudadanos".

Ahora, con Joder, No Sé relatan la crisis existencial que puede sentir cualquier persona en algún momento de su vida. La canción comienza diciendo: "No tengo 30 años y ya estoy casi roto. Apenas siento algo, tal vez, me sienta solo".

Mientras Diego, el vocalista, recita estos versos, todo el grupo aparece tumbado boca arriba en el suelo, rodeados de dulces. Representando esa tarde de un domingo cualquiera en la que lo único que apetece es mirar al techo y atiborrarse a comer.

El estribillo es extremadamente pegadizo, siguiendo la línea habitual del grupo. "Mi respuesta a todo es: Joder, no sé. Me importan pocas cosas. Ya no sé qué hacer". A pesar de lo desoladora que resulta la letra, la canción transmite optimismo.

Joder, No Sé podría ser el himno de una generación entera, aquella que solo vive el presente porque su futuro es muy incierto. Representa la frustración porque el paso del tiempo te dice que ya eres adulto pero tú quieres seguir siendo un niño. Es la banda sonora de los que no saben qué hacer con su vida.

"Estoy en plena forma, pero ya estoy cansado"