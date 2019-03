Morat presentan el videoclip de ‘No se va’

El grupo colombiano, Morat, ha lanzado el videoclip de su canción No se va, una balada con el toque inconfundible de la banda. Este tema forma parte de su segundo álbum Balas Perdidas, al que también pertenecen sus recientes éxitos: Besos en Guerra junto a Juanes, Punto y Aparte, El Embrujo junto a Antonio Carmona y Josemi Carmona, Cuando nadie ve y Yo no merezco volver.

En No se va, Morat le cantan al amor no correspondido, un clásico infalible en la historia de la música. "Un amor así no se olvida. No se va, no se va, no se va."

En el videoclip, dirigido por Paloma Valencia, han escogido representar esta idea convirtiendo la relación amorosa en un videojuego. El chico tiene que superar diversos obstáculos hasta conseguir reunirse con su chica, como Mario Bros tratando de llegar a su princesa. Spoiler: lo consigue.

No se va cuenta con casi dos millones de visitas en YouTube en menos de una semana. Unos números a los que los colombianos están más que acostumbrados. Morat publicaron "Balas Perdidas" en pasado otoño tras dos años lleno de éxitos.

Los fans han dejado multitud de comentarios positivos en el vídeo: "Cada canción nueva de Morat es mejor que la anterior", "por cada canción me nace un nuevo sentimiento que no puedo explicar" o "¿esta banda hace algún tema malo? ¡Todos son buenos!" En eso, estamos de acuerdo.

Los años 2017 y 2018 han sido dos años muy intensos para la banda colombiana, discos multiplatino, premios y reconocimientos a su obra y a sus giras, a las que ahora se suma por primera vez un intenso tour por Estados Unidos tras su extraordinaria gira en México con conciertos de más de 80 mil personas.

"Quédate otra vez. Quédate toda la vida. Quédate otra vez. Tú eres mi bala perdida". ¡Dale al play!