“¿Repetirías en OT?”: Ana Torroja responde

"Estoy feliz de volver a LOS40 con una canción que está gustando en todas partes". Así de entusiasta se ha mostrado Ana Torroja este fin de semana en LOS40 Global Show, el programa radiofónico que conduce Tony Aguilar y donde la cantante ha presentado Llama, su nuevo single.

Videoclip oficial de 'Llama', el nuevo single de Ana Torroja

"Estoy muy ilusionada", ha asegurado. "No cualquier cosa me saca de casa. Siempre trato de sorprender y, cuando me propusieron trabajar con El Guincho [productor de Rosalia], dije: 'este es mi camino'". Y ha añadido: "Me gusta arriesgar. A veces no sale bien, pero esta canción es de esas que ves clarísimamente cuando te llegan".

De momento, Ana Torroja ha compuesto ocho canciones, ocho temas que, si todo va según lo previsto, formarán parte del que será su sexto trabajo discográfico

¿Volvería Ana Torroja a OT?

El próximo año, Operación triunfo volverá a TVE con una nueva edición, pero ¿con nuevos jueces? Aprovechando la visita de Ana Torroja, Tony le ha preguntado a la artista si le gustaría regresar al programa de música tras vivir la experiencia en OT 2018. ¿Su respuesta? "Me encantaría. Lo único es que vivo en México y viajar cada semana me dejó hecha polvo. Fue lo más duro, pero por lo demás feliz, me lo pasé muy bien".

