Drake deja de cantar su canción con Michael Jackson tras el estreno de ‘Leaving Neverland’

Leaving Neverland, el documental que vuelve a poner sobre la mesa las acusaciones de pederastia hacia Michael Jackson, está dando mucho que pensar a la industria del espectáculo. De hecho, en las radios de Australia y Canadá han dejado de sonar sus canciones. Además, Los Simpson han dejado de emitir el episodio en el que el artista colaboró.

Pero no son los únicos que han dejado de ver a Michael Jackson con los mismos ojos. Drake tampoco quiere que se le relacione con el rey del pop. El famoso rapero ha quitado de sus canciones Don’t Matter to Me, el dueto que cantaba junto a él.

Para evitar la controversia, aunque Drake no ha hablado al respecto, ha eliminado del set list oficial de su gira la canción. De este modo, el rapero se ha posicionado de una manera silenciosa.

El tema de Don’t Matter To Me fue posible gracias a la tecnología, pues Michael murió en 2009 y el tema salió en 2018 en el nuevo disco de Drake. El rey del pop había grabado su parte en una sesión de 1983.

El artista ya no interpretó la canción durante su concierto en Manchester el pasado 10 de marzo. Eso sí, durante su gira por Estados Unidos, hace unos meses, Drake continuaba interpretándola. Entre unos conciertos y otros, HBO estrenó el famoso documental, que tanta repercusión está teniendo.

En Leaving Neverland vemos como James Safechuck y Wade Robson aseguran que el artista de Thriller abusó sexualmente de ellos. Los chicos y los familiares relatan de una manera muy explícita los meses que pasaron con Michael cuando eran tan solo unos niños.

El mundo del pop se ha dividido en dos: aquellos que siguen apoyando a Jackson, creyendo en su inocencia, y los que opinan que es culpable tras haber visto el documental. El documental hace reflexionar.