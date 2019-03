Diana Kunst, el factor común entre Rosalía, Madonna y C. Tangana

Detrás de grandes artistas siempre hay grandes mentes creativas. Y, por supuesto, muchos de esos maravillosos cerebros pertenecen a mujeres como Diana Kunst, quien con tan solo 23 años ha dirigido algunos de los videoclips más famosos de artistas como C. Tangana o Rosalía, y que actualmente se encuentra trabajando con Madonna.

Este último proyecto se descubría gracias a un pequeño vídeo que la propia cantante publicaba en su cuenta de Instagram. En él puede verse a dos jinetes montando a caballo por la orilla de una playa. En la descripción, la artista hace referencia a su canción Like a Prayer titulando la grabación con el siguiente texto: "And It feels like... home". Además, el hecho de que mencionase la cuenta de Diana ha levantado sospechas de que esos segundos puedan pertenecer a su próximo videoclip.

Y es que ¿cómo no iba a querer contar con la mujer que ha hecho posibles grandes trabajos audiovisuales como Caballo ganador o De aquí no sales? En estos videoclips cada imagen y cada plano tienen su propia fuerza y valor simbólico, pudiéndose convertir cualquier escena en una fotografía de lo más atractiva.

Sin embargo, todo apunta a que este posible clip que uniese a Madonna y Diana no es el mismo proyecto en el que la cantante habría estado trabajando recientemente en la ciudad de Los Ángeles. Esta otra grabación podría acompañar al primer single del próximo disco de la artista, que incluirá (entre otras muchas sorpresas) la comentada colaboración con Maluma.

¿Quién es Diana Kunst?

Nacida en Madrid, Diana tiene raíces vascas por parte de padre y filipinas por la rama materna. Desde muy joven se dejó llevar por su espíritu aventurero y emprendedor; a los 18 años se embarcó en un viaje personal que la llevó a vivir en ciudades como Londres, Los Ángeles, Nueva York e Islas Filipinas.

A los 16 se dio cuenta de que desde siempre se había sentido atraída por el cine y la fotografía, y fue entonces cuando empezó a pensar en dedicarse a estas pasiones. Gracias a su decisión y constancia, logró introducirse en el mundo de la publicidad y la moda.

Sus fotografías y fashion films formaron parte de campañas de grandes firmas, marcas y personalidades como Gucci, Miranda Makaroff for Lydia Delgado o David Delfín, junto al cual desarrolló su proyecto Fashion To Be Free, que le valió un León de Plata en el Festival de Cannes.

Pero el mundo de la moda no es el único que ha logrado captar la atención de Diana. Su gusto por la música la ha llevado a colaborar con grandes artistas como Likke LI, A$AP Rocky, James Harden o lxs que antes mencionábamos.

Entre sus referencias se encuentran fotógrafos como Philip Lorca diCorcia, cineastas como Léos Carax (Holy Motors, Los Amantes del Pont-Neuf) y obras como El Club de la Lucha, una película que confiesa haber visto unas 30 veces. Todas estas fuentes de inspiración han influenciado su propia forma de hacer arte.

En su estilo destaca el uso del color y la potencia del lenguaje corporal y movimientos de los personajes. Además, en la mayoría de sus trabajos la artista elige decorados o escenarios misteriosos e incluso a veces sofocantes, con una estética entre punk, urbana y oscura.

Carta de colores en una de las escenas del videoclip 'De aquí no sales' / Captura de pantalla

El de Diana Kunst es un nombre que, sin duda, debemos retener en nuestra memoria. A pesar de contar ya con un reconocido recorrido, todo apunta a que seguirá sorprendiéndonos cada vez más.