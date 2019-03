Niall Horan tiene claro que quiere colaborar con Ariana Grande y Taylor Swift

Niall Horan tiene una conexión muy fuerte con sus fans. En su tiempo libre, el británico aprovecha para hablar con ellos a través de las redes sociales. De hecho, este fin de semana, aprovechó para que algunos de sus seguidores le hiciesen preguntas a través de sus Stories.

Una de las preguntas que le hicieron fue sobre si le gustaría colaborar con Ariana Grande. ¿Y qué respondió el ex One Direction? “Absolutamente, me encantaría colaborar con Ariana. El talento que tiene dentro esta mujer es impresionante”, escribió.

Pero, ¿quién no va a querer colaborar con Ariana Grande teniendo en cuenta que no para de romper récords? De hecho, este año ha conseguido sus dos primeros números 1 en la lista Billboard con 7 Rings y Thank U, Next. ¡Impresionante”

Pero la cosa no se quedó ahí. El artista reveló otro nombre con el que le encantaría colaborar. Y sí, es otra de las grandes divas del pop actual. ¡Nada más y nada menos que Taylor Swift! “Me encantaría colaborar con ella”, escribió el joven en su storie junto a la pregunta de un fan.

Vamos, que a la hora de escoger colaboraciones, parece que Niall tiene claro que quiere juntarse con las mejores. ¿Y quién no?

Por ahora, Niall tiene entre manos su colaboración con Shawn Mendes. El británico y el canadiense llevan años siendo grandes amigos y siempre han dicho que tienen entre manos lanzar una colaboración. Eso sí, todavía no hemos escuchado nada.

De hecho, en los Grammy, Niall le dedicó unas preciosas palabras a Mendes tras actuar con Miley: “Muy orgulloso de este chico. Junto con Miley ha dado una increíble actuación en los Grammy. Ha sido increíble verlo crecer hasta ser una superestrella mundial y, aún así, seguir siendo tan humilde”.

Y es que Niall es un gran amigo de sus amigos. El pasado viernes, compartió en su cuenta de Instagram el nuevo tema de su compañero de One Direction, Louis Tomlinson: Two Of Us. “Tommy tiene una nueva canción y es impresioante”, escribió junto a la imagen promocional del single.