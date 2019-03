WORLD DANCE MUSIC: Oliver Heldens nos regala una Súper Sesión

La semana pasada Oliver Heldens alcanzó el número 1 de WDM con Fire In My Soul con la vocalista africana Shungudzo, uno de esos temazos que desde ya forma parte de la historia del programa. Para celebreralo le hemos pedido a Oliver una sesión y aquí la tenéis. Sonido Heldens en estado puro. Os dejamos también el playlist, para los más curiosos.

Activa el Play y a disfrutar!!

Miles Kane - Coup De Grace (CamelPhat Remix)

Dillon Nathaniel - Pressure

Bart B More - Who U Gonna Call

Pep & Rash x Bram Fidder - Guestlist

Lowdown - Body Work ft Stace Cadet

Carta & Love For Justice - If Only

Le Youth ft. Karen Harding - Stay (Kyle Watson Remix)

Wolsh , Sunroi - We Rolling

CYA - Daybreak

LOSH - Rescue

Bingo Players - 1000 Years

Oomloud - Braincrash

Green Tree - Architect

La Fuente - Pluck House

Haechi - Hit The Floor

Honey & Badger - Zodiak

Oliver Heldens & Da Hool - MHATLP