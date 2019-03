P!nk y Macaco tienen la lista en el punto de mira

Esta semana, el apartado de candidatos a la lista está muy equilibrado: una chica y un chico; ella, del otro lado del charco, él, de por aquí; ella hace un pop-rock con garra y él hip hop con aires mediterráneos. En fin, que lo único que tienen en común es que ambos son viejos conocidos del chart de LOS40.

A la estadounidense P!nk la conocemos de sobra y la queremos mucho, porque después de una larga carrera sigue al pie del cañón dándonos singles tan potentes como el que ahora nos presenta: Walk me home. Un tema en el que vuelve a sacar todo su temperamento y que sirve de adelanto a su nuevo álbum, Hurts to be human, que saldrá a la venta en abril.

Ah, ¿que necesitas que te refresquemos la memoria? Bueno, ahí va: P!nk es la intérprete de canciones que se han dejado huella en la lista, como Just give me a reason, What about us o Try, exitazos que han calado en todo el mundo y que este pasado febrero le valieron un premio Brit honorífico por el conjunto de su carrera. Si quieres que regrese a LOS40 con Walk me home, dale apoyos con el HT #MiVoto40.

Compitiendo con P!nk por un puesto en la lista encontramos a Macaco, con un nuevo single, Bailo la pena. Muchos nos preguntábamos: ¿dónde se ha metido Macaco? ¡Le echábamos de menos! Pues la espera ha terminado, porque con este tema nos acerca a su nuevo proyecto, en el que han participado productores de varios países y sorprendentes colaboraciones de artistas de diferentes estilos de España y Latinoamérica.

Bailo la pena es un chute de buen rollo, una invitación al baile y a combatir los momentos bajos con optimismo. El propio Macaco ha codirigido el vídeo, rodado en Puerto Rico. Para que este sábado tenga un hueco en la lista, dale luz verde con el HT #MiVoto40Macaco. ¡Suerte a ambos!