Joe Jonas se enfada con Sophie Turner por el final de ‘Juego de Tronos’

¿Te imaginas que tu pareja conoce el final de Juego de Tronos y tras ocho años esperando te cuenta el final? Eso mismo es lo que le ha pasado a Joe Jonas. El cantante de los Jonas Brothers, que, por cierto, acaban de volver con su temazo Sucker, ha vivido en sus carnes una de las pesadillas de cualquier fan de la serie de HBO: comerse el spoiler del final.

Joe Jonas está enganchado a Juego de Tronos desde el principio. Quizá, que su prometida sea Sophie Turner, la actriz que se pone en la piel de Sansa Stark, tenga algo que ver. Pero, claro, eso tiene sus desventajas: que la actriz cuando llega a casa tendrá que hablar con alguien de su trabajo. ¿Y quién es esa persona? Nada más y nada menos que Joe. Eso sí, no le ha sentado nada bien enterarse del final. De hecho, en una entrevista para Glamour, Sophie ha asegurado que se pilló un gran mosqueo.

“Hace poco se lo conté a Joe y ahora está efadadísimo conmigo. Ama la serie y estaba expectante por saber el final a su debido tiempo. Pero, claro, es que no lo puedo evitar, tenía que contárselo a alguien más porque iba a reventar”, ha explicado la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sophie Turner (@sophiet) el 14 Feb, 2019 a las 12:04 PST

Es verdad que el reparto de la serie tiene por contrato no hablar con nadie sobre lo que ocurre en Poniente. Ya sabéis, por si se filtra o algo, pero la pobre Tuner no ha podido resistirse. ¡Y no nos extraña! Una información así debe de pesar mucho.

La duración de los episodios

Mucho se ha hablado de la duración de los episodios de la última temporada de la serie. Muchos medios aseguraban que iban a durar alrededor de 80 minutos. Vamos, como si se tratase de una película. ¡Y es que todavía quedan muchos frentes que cerrar!

Pero, tal y como ha informado el medio Entertaiment Weekly, los dos primeros episodios de la temporada tendrán una duración normal para una serie: alrededor de cincuenta minutos. El primero durará 54 y el segundo 58.

Tendremos que esperar para ver si, a medida que se va acercando el episodio final, la duración de estos va a aumentando. A nosotros, mientras no queden frentes abiertos, estaremos contentos.