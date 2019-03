¿Cuándo actúan Rosalía, Black Eyed Peas o Guetta en O Son do Camiño?

Como el tequila en México, el mojo en Canarias o el lechazo en la Ribera del Duero, gran sabor de boca dejó la primera edición de O Son do Camiño con Leny Kravitz, The Killers y Jamiroquai, entre otros muchos, el año pasado.

Ya conocíamos el cartel de esta temporada 2019, pero no sabíamos cuál sería su disposición. Este año el público ha vuelto a responder a la cita donde termina el camino y empieza de nuevo, la música en directo, en el auditorio de más gozo del mundo.

Pucho, de Vetusta Morla, canta en Marenostrum Music Castle Park Festival, Fuengirola, Malaga. Photo by Bianca de Vilar/Redferns / Getty Images

Después del exitazo que supone vender los abonos en un tiempo récord, este viernes 15 de marzo salen a la venta a las 12 horas las entradas de días sueltos. Para ello, han dado a conocer el detalle de su gran cartel para 2019 organizado por fechas.

Fechas del cartel de O Son do Camiño

El jueves 13 de junio lideran la propuesta Die Antwoord, Bastille y Richard Ashcroft, el viernes 14 Black Eyed Peas, Rosalía (ya nos gustaría verlos juntos y mezclados) y los Bloc Party, y el sábado 15 Iggy Pop, David Guetta, Vetusta Morla y The Hives. Tampoco faltaran los éxitos de LOS40 durante los tres días.

Pero hay mucho más: Beret, Dimitri Vegas & Like Mike, Shinova, The Zombie Kids, Iván Ferreiro, Second o Varry Brava. Santiago se prepara para ser de nuevo una de las grandes citas, colaborando, en buena forma, con los excelentes datos que ha dado España en 2018, su mejor año para la música en directo.

Cartel por días del O Son do Camiño 2019 /

Un éxito made in Galicia

El festival deja datos importantes para Galicia, como que el 46% de los abonos se vendieron fuera de esta comunidad autónoma y un 10% del taquillaje se compró en otros 35 paises. El festi también cuenta con un par de modalidades para hacer noche en O Monte do Gozo: una zona de descanso y otra de glamping, ambas de pago, y dotadas con los servicios oportunos. Tienes más información en la página web oficial de O Son do Camiño.