Florence + The Machine visitará España con su ‘High as Hope’ Tour

Si algo especialmente bueno tienen programas como Operación Triunfo es que ayudan a que un público muy amplio descubra bandas de calidad y se acerque a nuevos estilos de música. Algo que ocurrió, por ejemplo, cuando Amaia Romero interpretó Shake It Out de Florence and The Machine, una banda mundialmente reconocida que, sin embargo, suele estar alejada de las corrientes más mainstream.

Ahora, Florence Welch y su grupo visitan España como parte de la gira a la que dio paso la publicación de High as Hope, su último disco. Este álbum salió a la venta el 29 de junio del pasado 2018 y ocupa la cuarta posición dentro de su discografía, siendo el (legítimo) sucesor de How Big, How Blue, How Beautiful (2015). En este reciente trabajo se incluyen singles como Sky Full of Song o Hunger.

Dentro de su High as Hope Tour la banda ha confirmado dos fechas en nuestro país: 20 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y 21 de marzo en el WiZink Center de Madrid. Si aún no tienes tus entradas, puedes conseguirlas a través de la web de Ticketmaster.

tickets 20 Mar Barcelona Palau Sant Jordi 21 Mar Madrid WiZink Center

Kiss With a Fist, inicios de la banda

Florence + The Machine nace en la ciudad de Londres el año 2007 como banda de indie rock alternativo. Kiss With a Fist fue el primer single de la banda, una canción que, a pesar de enmarcarse dentro del sonido rock, conquistó al público por su carácter amable y jovial.

Con la publicación de Dog Days Are Over, su segundo sencillo, el grupo logró darse a conocer internacionalmente y su éxito se tradujo en cuatro discos de platino Estados Unidos, dos en Australia y uno en Reino Unido. Estas dos primeras canciones formaron parte de su álbum debut Lungs, donde también se incluía You've Got The Love, la que actualmente es una de sus composiciones más aclamadas.

A este primer LP le siguió Ceremonials, lanzado en octubre de 2011. Un disco grabado en los estudios Abbey Road de Londres con el que la banda viró su estilo hacia un rock más indie e incluso pop donde también experimentaron con el soul, género preferido de la propia Florence. Es en este trabajo donde se incluye el ahora famoso en España Shake It Out.

A Ceremonials y How Big, How Blue, How Beautiful, su siguiente y tercer álbum, les separan 4 años en los que el grupo trabajó duro para sacar adelante el proyecto con el que lograron consolidarse como artistas musicales de referencia. Con él consiguieron su primer número 1 en España, tres nominaciones a los Premios Grammy en las categorías Mejor Actuación Rock y Mejor Canción Rock y una candidatura en los MTV VMA.

High as Hope y últimos lanzamientos

El año pasado era el elegido por Florence + The Machine para que su último álbum High as Hope viese la luz. Co-producido por Emile Hayne, conocido por haber trabajado con artistas como Lana del Rey, Bruno Mars o Dua Lipa, también cuenta con la participación de grandes personalidades de la música como Jamie xx, Kamasi Washington o Sampha.

Este 2019 el grupo parece estar decidido a sacar tiempo entre concierto y concierto para sacar nuevas canciones. A finales de enero lanzaron Haunted House, una canción que sigue la línea de su disco más reciente, y Moderation, con la que, sin embargo, parecen volver a sus raíces.