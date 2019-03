Del desconcierto de Aitana a la broma de Alejandro Sanz: así vivieron la caída de WhatsApp los artistas

Ayer se paró el mundo. Bueno, no realmente, pero si pasó algo parecido: Facebook, Instagram y WhatsApp empezaron a dar problemas. Las tres redes sociales de la compañía de Mark Zuckerberg se cayeron, provocando la preocupación de sus usuarios.

Los problemas empezaron a partir de las 17:00 (hora peninsular), cuando los mensajes multimedia de WhatsApp no se enviaban. ¡Menudo drama! Pero lo peor estaba por llegar. A las pocas horas, los usuarios de Instagram no podrían subir fotos. Más tarde, ni si quiera podrían acceder a Facebook.

Para tranquilizar a los usuarios, Facebook dio un comunicado a través de Twitter: “Estamos experimentando una gran interrupción, lo que afecta a la publicación y a la capacidad de iniciar sesión. Estamos monitoreando activamente el problema y esperamos resolverlo pronto”.

Mientras que los chicos y chicas de Zuckerberg tenían una crisis en Menlo Park, los celebrities (como cualquier otro mortal de la era digital) iban a Twitter para saber qué estaba pasando con sus redes sociales. Una de ellas fue Aitana, que llevaba horas intentando subir una foto a Instagram:

Vale una cosa chicxs LLEVO TODO EL DÍA INTENTANDO COLGAR INSTASTORIES Y NO ME DEJA 🥵🥵🥵 estoy probando a ver si se me cuelga este tweet — Aitana (@Aitanax) 13 de marzo de 2019

“Vale, una cosa chicxs. Llevo todo el día intentando colgar instastories y no me deja. Estoy probando a ver si se me cuelga este tweet”, comenzó a escribir la artista.

Pero su pequeña odisea digital continuó. Por suerte, se la explicó a sus seguidores de Twitter: “Vale, se ha colgado. Pues, mirad, os cuento. Nada, que se me envían todos los mensaje y todo, pero a la hora de enviar los vídeos (que le quería pasar la prueba de sonido a mi familia) me sale error todo el rato y no me deja colgar nada en Instagram”.

Tenemos que reconocer que la reacción de Aitana nos representa. Todos, nos preguntamos lo mismo cuando se cayeron las tres redes sociales. Pero, la intérprete de Teléfono, no se dio por vencida y aseguró a sus seguidores que seguiría intentándolo. Estamos seguros, que esta mañana habrá podido subir todas sus publicaciones en los ensayos de los Premios Dial.

El whatsapp ya cayooooo! Y no quedó ni el instaaaa — Miki (@mikiot2018) 13 de marzo de 2019

Pero ella no fue la única artista que hizo referencia a la caída de WhatsApp. Miki, se río de la situación creando una nueva versión de su tema La Venda: “¡El whatsapp ya cayoooooo! Y no quedó ni el instaaaa”.

Ni Facebook,ni Instagram ...y WhatsApp a medio gas.

He conocido a mi familia un poco más.Son buena gente.

😂😂 pic.twitter.com/WsTBOu9muz — DANI MORENO (@djdanimoreno) 13 de marzo de 2019

Dani Moreno, nuestro Gallo de Anda Ya, también se tomó con humor la caída de las redes sociales. De hecho, aseguró que ahora conoce mucho mejor a su familia:

Otro que se río de la situación fue Alejandro Sanz. El intérprete de Back In The City, publicó un tuit muy divertido acompañado de un vídeo suyo cayéndose.

Sin lugar a dudas, la caída de estas redes sociales nos han regalado muy buenos momentos en Twitter. No hay mal que por bien no venga.