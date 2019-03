Pilar Rubio: “Poder crear una canción creo que es lo más bonito y difícil del mundo”

Pilar Rubio es una de esas mujeres que se atreven con todo, no hay más que ver los retos que supera en el programa donde es colaboradora. Pero parece que de momento, la música, no ha llamado a su puerta. Y digo como artista porque como consumidora…eso es otra historia. Esa es una de las cosas que comparte con su futuro marido, Sergio Ramos, el amor por la música.

Ahora parece que le ha dado por los musicales en cine. “Anoche vi A star is born y me encantó”, confiesa en sus redes sociales, “de hecho, las tres últimas películas que he visto están basadas en la vida de diferentes artistas: Bohemian Rhapsody, Green Book y A star is born. La verdad es que las tres me han emocionado, son maravillosas”.

La biopic sobre Freddie Mercury, el viaje del pianista afroamericano de música clásica, Don Shirley y el debut cinematográfico de Lady Gaga. Lo cierto es que no ha elegido mal. Todas ellas han sido protagonistas en las últimas galas de premios.

“Es toda una suerte poder disfrutar de tres obras así, no siempre salgo tan llena de sentimientos del cine, pero lleva una racha insuperable”, reconoce la colaboradora, “además, tengo cierta debilidad por este tipo de películas, de hecho, son las que más me gustan”.

Parece ser que los musicales, los documentales y las películas sobre bandas están entre sus favoritas “porque detrás de un artista hay muchas emociones, formas de expresión, vidas sometidas a la constante superación personal, talento y un trabajo incesante por darle forma a esta increíble genialidad y creatividad”.

Ella todavía no ha compuesto ninguna canción (que sepamos) pero reconoce que “es lo más bonito y difícil del mundo, conseguir agitar a la gente con música es todo un reto. Mi admiración total a todos estos artistas que tienen tanto que decir y que dejan que disfrutemos y nos identifiquemos con ellos”.

Y ya puestos, se ha animado a recomendar una de sus películas favoritas en este género: Hedwig and the angry inch, “toda una reflexión a nivel social”. Se trata de un musical rock sobre una banda dirigida por Hedwig Robins, una mujer transgénero procedente del este alemán.