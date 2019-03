Así llegó Janet Jackson al Nº1 de LOS40 con una canción dedicada a los afectados por el sida

Together again fue el primer Nº 1 de Janet Jackson en LOS40, y el único. Cuando entró, el 17 de enero de 1998, ocupó el puesto nº 13. Peldaño a peldaño, semana a semana, fue subiendo hasta el escalón más alto. Finalmente, lo consiguió el 14 de marzo de 1998. No obstante, tres años antes, su colaboración con su hermano Michael en Scream, alcanzó también el primer puesto.

Escrita y producida por la propia Jackson junto a Jimmy Jam y Terry Lewis, contó con la ayuda adicional de su entonces marido, René Elizondo Jr. Fue el segundo single del álbum The velvet rope. Janet dedicó Together again a todos los amigos que había perdido afectados por el sida. Así hablaba de la canción: "Es muy personal para mí. Perdí a muchos amigos y a gente con la que había trabajado por esta enfermedad". Cuando comunicó el concepto a su sello, "ellos no creyeron que fuera una buena idea. Me dijeron 'no creemos que debas hacer eso'. Yo respondí '¿por qué no?... sabéis que esto es realmente estúpido'. Estaba en mi corazón".

Según Jimmy Jam, "tenía un significado profundo para ella porque la canción era sobre un amigo que había fallecido por sida, pero como con todas sus canciones, ella intenta darles un sentido general y aplicarlas a todo el mundo. La idea era hacer una canción alegre musicalmente. Los arreglos se construyeron en 30 minutos por Jam, Lewis y Jackson mientras estaban en el estudio de grabación. Una vez que la melodía estaba en su sitio, Jackson terminó de escribir la letra.

Janet Jackson actúa en los BET Awards en 2004. / (M. Caulfield/WireImage for BET Network)

Inspirado en 'Last dance' de Donna Summer

Por su parte, Janet Jackson contó en MTV News que, musicalmente, su inspiración era Runaway de Nuyorican Soul, ya que la canción le recordaba al momento en que tenía diez años en Studio 54 en Nueva York. Runaway aportó a Jackson una especie de sentimiento de música disco neoyorkina que quería reproducir. Originalmente escrita como balada, finalmente se incorporaron arreglos que convirtieron Together again en una pieza dance y house. El sonido está inspirado en Last dance de Donna Summer.

Jimmy Jam explicó en una entrevista que había dos versiones diferentes de la intro de Together again: "Hicimos una en la que había una intro muy larga inspirada en Last dance de Donna Summer. Empezaba realmente lenta antes de que arrancara el ritmo. Pensamos que marcaba un contraste genial con ese arranque hacia un ritmo más uptempo, house. Siempre pensamos que en la radio pondrían la versión sin la intro, pero para nuestra sorpresa, en un montón de emisoras sonó la versión lenta".

Together again se hizo rápidamente en el estudio. Jackson ya sabía el concepto, el título de la canción y la primera línea ("There are times when I look above and beyond"). Jimmy Jam, Terry Lewis y Jackson tenían un largo historial de trabajo en equipo (habían colaborado en el álbum Rhythm Nation) pero el proceso de creación de esta canción fue diferente de cualquier otro disco en el que habían trabajado previamente.

Janet Jackson actúa en directo en 1995. / (Rob Verhorst/Redferns)

Un vídeo grabado en África

Se hicieron dos vídeos de la canción. El original, dirigido por el fotógrafo francés Seb Janiak y coreografiado por Tina Landon. Se rodó en Serengeti, Tanzania y muestra a Jackson con mini coletas rojas junto a sus bailarines en un paisaje futurista africano en el que se ve a la gente convive con elefantes o jirafas. Esta versión recibió una nominación a los premios MTV 1998 en la categoría de mejor vídeo dance.

El otro vídeo se hizo para la versión remix Together again. El encargado de dirigirlo fue su marido René Elizondo, y muestra a Jackson en un apartamento recordando a un amor perdido. Janet comenta que "hay una mariposa a lo largo del vídeo que representa el espíritu" de su amor.

Janet Jackson - 'Together Again'

Together again se convirtió en un hit internacional. Llegó al top de la lista Billboard Hot 100 y se mantuvo en el primer puesto durante dos semanas consecutivas. Igualmente, alcanzó el nº 1 en la lista Dance Club Songs. Recibió el certificado de Oro por parte de la RIAA (Recording Industry Association of America). Fue una canción muy bien recibida por la crítica, que aplaudió la estructura de la canción y la voz de Jackson.

Se convirtió en el octavo número 1 de Janet Jackson en Billboard, por lo que la cantante se equiparó a Elton John, Diana Ross y los Rolling Stones. Vendió seis millones de copias en todo el mundo y es uno de los singles más vendidos de todos los tiempos.